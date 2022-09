Cronológicamente hablando, el de Moussa Diagné (28 años y 2,11 metros) ha sido –al menos de momento– el último fichaje del Lenovo Tenerife 22/23. Además, en un puesto que teóricamente parecía ya cubierto con la presencia de Gio Shermadini y Fran Guerra. El senegalés llega sin exigencias, solo con el objetivo de «ayudar al equipo» y aportar cualidades diferentes a las de los otros interiores aurinegra. Ese es el propósito que el ex del Andorra dejó ayer claro en su presentación oficial como canarista. «Vengo a hacer lo que me digan y ser partícipe de este proyecto en un nuevo paso en mi carrera», expresó al respecto.

Admitió Diagné que poco dudó cuando se le presentó encima de la mesa la oferta del Lenovo, «un grandísimo equipo que lleva varios años luchando por estar entre los cuatro mejores de la ACB y también de la BCL». «El crecimiento que tiene cada año me llama mucho la atención; siempre da un paso más adelante», dijo Moussa, para el que «un proyecto como este» es el ideal «para cualquier jugador que quiera crecer». «Estoy muy ilusionado y feliz de estar aquí», comentó igualmente.

El Canarias será –tras Fuenlabrada, Barça y Andorra– el cuarto equipo ACB para Diagné. Un nuevo paso en su carrera después de dos años en los que las lesiones no le han dejado ofrecer su mejor versión. Es por eso que el senegalés habla más de intangibles que de números. «A nivel personal mi objetivo es recuperar buenas sensaciones y sentirme jugador; ese es mi reto», comentó sobre sus aspiraciones, que a su vez deberían servir para colaborar en que «el equipo, con todos unidos, crezca desde el primer partido hasta final de temporada». La afirmación se corresponde con su filosofía de mirar hacia adelante. «Lo que ha pasado ha pasado, pero ahora estoy centrado en el presente, y ese presente está en Tenerife. Vengo a dar un paso adelante y a ser el mismo jugador de antes», señaló Moussa, un propósito que fundamenta en dos aspectos principales: «Jugar y tener confianza».

Cuestionado por sus principales virtudes, Diagné cree que «la gente ya conoce» su forma de jugar después de «llevar un tiempo en España». «Intensidad, rebote, defensa...», apuntó a modo de líneas maestras de lo que es su baloncesto. Capacidades que considera que pueden complementarse con las que ya aportaban a la nave aurinegra tanto Shermadini como Guerra. «Todo el mundo sabe cómo es Gio, un gran jugador, muy bueno en el poste bajo, le tengo mucho respeto. Al igual que a Fran. Cada uno tenemos nuestras cualidades, somos diferentes y los tres podamos sumar, porque no venimos aquí para ganar los partidos cada uno por nuestra cuenta, sino para ayudar al equipo», argumentó el senegalés. «Quiero aprender escuchando a los veteranos y al entrenador. No hay presión, solo vengo a ayudar a lo que me pidan; lo que me diga el jefe, eso haré», dijo con una sonrisa.

Sin compromisos internacionales de por medio, Diagné se ha ejercitado como aurinegro desde el inicio de la pretemporada. Primero de manera individual, y desde este pasado lunes de forma conjunta. «El único jugador con el que he coincidido es Jaime Fernández, en el Andorra, aunque todavía no está aquí. Pero al final en la ACB nos conocemos todos y somos casi como una familia», reconoció el interior, agradecido por las «facilidades» que le han dado en el club canarista para adaptarse y sentirse cómodo».

Triples, sí... pero «en segundo plano» Hablar de Moussa Diagné es hacerlo de un jugador aguerrido y con capacidad para ser desequilibrante cerca del aro, sobre todo en defensiva. Sin embargo, entre pandemia y otros parones por diversas lesiones, el senegalés ha sacado a la luz una virtud que le era ajena: aportar también desde más allá del 6,75. Los números son claros: en sus 195 primeros partidos en ACB hizo un 1/10 en triples, mientras que el pasado curso su hoja de servicios en esta faceta recogió un 14/45 en 31 duelos. «En el baloncesto cada año hay que sacar cosas nuevas, como tirar de fuera. Este técnico me ha visto jugar y seguramente llegará el momento en el que se pueda aprovechar esto, pero mi verdadero juego es la defensa y la intensidad. Esto pasa a un segundo plano», argumentó el nuevo interior canarista.