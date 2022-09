Los jugadores de Lenovo Tenerife Iván Cruz y Elgin Cook fueron presentados ayer en el Santiago Martín como nuevos fichajes del equipo canarista. Los dos ya se encuentran en dinámica del equipo y han realizado los primeros entrenamientos bajo las órdenes de Txus Vidorreta. El club aurinegro, a partir de temporadas notables en Liga Endesa y proclamarse campeón en la Basketball Champions League, es uno de los sitios en los que muchos quieren estar y este es el caso de esta pareja. Dos hombres polivalentes dentro de la cancha que pueden sumar desde la posición de tres y cuatro.

Sin dudas

«Cuando recibí la oferta desde Tenerife para mí fue muy emotivo. Es uno de los mejores clubes de la ACB incluso de Europa, actual campeón de la Basketball Champions League y cuando te llama, en mi caso, no hubo dudas. Me vine para aquí sin pensarlo. Pienso que año a año he ido mejorando como jugador y tener la oportunidad de venir y seguir en crecimiento es muy importante. Estoy seguro que va a ser así», declaró Iván Cruz. En la misma línea se refirió su compañero. «Es una maravillosa oportunidad, sobre todo viniendo del campeón de la BCL y al mismo tiempo es una oportunidad de jugar por primera vez en ACB. Las primeras impresiones de la isla son maravillosas, me lo han puesto muy fácil y todo es positivo hasta ahora», comentó Cook.

Primeros entrenos

Los dos están en dinámica de equipo desde el primer día en sesiones que alternan trabajo en gimnasio y en pista, con Txus Vidorreta al mando. «Txus tiene muy bien controlados los entrenos y los compañeros que hay, hasta ahora me han ayudado desde el primer día», explicó el americano mientras que Iván Cruz también tiene buenas palabras para la primera toma de contacto con cuerpo técnico y plantilla. «Por ahora todo va muy bien aunque no estamos todos los jugadores. Uno tiene ya las primeras agujetas, estamos entrenando bastante bien». Los dos coincidieron en destacar el gran ambiente que se vive en el Santiago Martín en día de partido y pidieron a la afición que se animen a dar el paso de abonarse. «Cuanto más empujen será mejor para nosotros», afirmó Cruz.

Cualidades

«Soy un jugador completo y con mucha energía. Puedo ayudar desde la posición de tres y de cuatro. Soy tirador y puedo ayudar en ataque y en defensa. La Liga Endesa es una competición con muchos jugadores, tengo amigos que han jugado y sé que es muy dura. Hay que estar día y noche muy centrado para poder competir en ACB», dijo Elgin Cook. Sobre las herramientas que aporta, Iván Cruz destacó la habilidad que tiene para el rebote. «Puedo jugar por dentro y por fuera, a partir de ahí ayudar al equipo en lo que me pida Txus», apuntó.

Plantilla

El Lenovo Tenerife cuenta para el curso 22/23 con el núcleo que lo convirtió en uno de los mejores equipos la temporada pasada. Así lo destaca Iván Cruz y pone en valor la competitividad que habrá dentro del plantel canarista para sumar minutos durante la campaña. «Tenemos una muy buena plantilla. Va a haber ‘tortas’ para jugar en cualquier posición. Nosotros tenemos que demostrar en cada entreno y partido lo que somos capaces de hacer. Esa competitividad es buena. He venido a ayudar al equipo y luchar por mi puesto. Creo que tenemos buen equipo, con talento tanto en posiciones interiores como exteriores. Es pronto para marcar objetivos, se verá poco a poco durante las competiciones», explicó el jugador español.

En la cita estuvo Pedro Luis Cobiella, director general de Hospiten, empresa que lleva diez años siendo el servicio médico del Canarias. «Para nosotros es una satisfacción estar ligados a los valores de este club, su cantera y su afición. Respeto, dedicación, esfuerzo y sacrificio. Aprovecho para dar la bienvenida a los dos jugadores», comentó en el inicio de la presentación ante los periodistas.