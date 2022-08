El Lenovo ya trabaja en su pretemporada más atípica

El undécimo proyecto canarista consecutivo en Liga Endesa ya está en marcha. Con una pretemporada colectiva más corta de lo habitual –poco más de cuatro semanas– y con menos efectivos de los deseados –seis jugadores están con sus respectivas selecciones– el Lenovo Tenerife 22/23 ya camina por el sendero de la complicada empresa que supondrá tratar de repetir las cotas del ejercicio anterior. Aniano Cabrera y Txus Vidorreta han conformado un equipo que pinta más profundo, completo y físico que el la campaña 21/22, condiciones que se antojan necesarias por varios motivos: primero, para tratar de mantener el estatus adquirido en la ACB –serio aspirante a Copa del Rey y playoff–, pero sobre todo para optar a dos títulos internacionales, la Champions (BCL) –donde los aurinegros defienden entorchado– y una Copa Intercontinental a la que de nuevo aspirarán los isleños.

La situación en el arranque, aunque no sea la más propicia, no genera excusas en Vidorreta, que ayer dirigió su primer entrenamiento grupal. «Tenemos que adaptarnos a una situación nueva, que es empezar más tarde de lo habitual y con numerosas ausencias. Un equipo como el nuestro puede empezar un poquito más tarde y con alguna baja, pero este año no nos quedaba otra que hacerlo bastante más tarde, porque si no se hubiera sometido a seis de nuestros jugadores a un mes de trabajo sin sentido. De esta forma solo van a trabajar unas dos semanas más», explicaba ayer el técnico bilbaíno. «El listón está muy alto, pero no nos asusta porque somos capaces de mantener un bloque sólido en el que los que cuentan, que son los jugadores, se sienten bien en el equipo y lo demuestran en la cancha cada temporada», afirmaba como propósito general.

La idea es, y pese a las limitaciones, que este Lenovo Tenerife vuelva a firmar un arranque en positivo. «Sé que normalmente mis equipos empiezan bien las temporadas», expresa Txus, lastrado por el «hándicap de que faltan muchos jugadores importantes», pero agarrado a la supuesta «ventaja de que casi todos ellos llevan tiempo en el club» o, como mínimo, han estado a las órdenes del vizcaíno, caso –en la selección– de Jaime Fernández. «Independientemente de las circunstancias tenemos que estar listo el 29 de septiembre, que es el primer partido en Manresa. Ahí debemos estar a tope porque el calendario no te espera. Además, todo empieza muy fuerte porque tenemos un segundo encuentro dos días después, y a continuación Champions», expresa sobre los que deben ser los primeros pasos oficiales de los aurinegros.

También se siente esperanzado Vidorreta por el hecho de que «la primera fase de la BCL se jugará cada 15 días, lo que permitirá ganar en volumen de entrenamientos para poder terminar de agrupar al equipo». En el futuro a medio plazo, los posibles compromisos de las primeras semanas de 2023. «Para nosotros es prioritario seguir en nuestra línea de ser un equipo de Copa del Rey, y queremos estar en ella; pero es que además tenemos en el horizonte una Copa Intercontinental en la que nos gustaría ser muy competitivos. Si queremos cumplir esos dos objetivos, para diciembre debemos estar prácticamente al cien por cien», se propone el técnico canarista.

A medio camino entre la obligación de defender la corona de la BCL y tentados por el renombre que les otorgaría levantar su tercera Intercontinental, el Canarias seguirá, aún así, «priorizando la ACB, porque es lo que te permite jugar la Champions y lo que da de comer al club», pero le hará ojitos –más de los habituales– a los dos torneos internacionales. «Donde tienes realmente la oportunidad de brillar es en la competición internacional. En la ACB es más complicado porque siempre juegan la final los mismos, por lo que vamos a estar focalizados en esas competiciones», reconoció Vidorreta, si bien la necesidad de «rendir en la fase de grupos de la BCL» y prepararse a conciencia para el torneo mundialista debería traer, como extensión, unos notables resultados «en la primera fase de la Liga Endesa y tener la opción de estar en la Copa».

Un total de cuatro retos para los que el Lenovo Tenerife 22/23 ha configurado una plantilla seguramente con más fondo de armario que las anteriores. «Estamos muy satisfechos del equipo que hemos podido cerrar. La llegada de Jaime, Cook y Tim es la de jugadores de primerísimo nivel que nos dan más polivalencia, y sobre todo experiencia y carácter ganador. Y con Iván Cruz y Moussa estamos contentos porque Iván es un jugador en clara progresión, y Moussa nos da cosas que no hemos tenido durante las últimas campañas. Además logramos mantener la columna vertebral del equipo, que cuando vienes de firmar varias buenas temporadas no es sencillo. Contamos con 13 de jugadores de primer nivel», destacó el técnico. En un análisis más pormenorizado de sus pupilos, Vidorreta destaca el hecho «tener más jugadores de uno contra uno» como Fernández y Cook, y al «fortalecer mucho la defensa, lo que da al equipo amplitud de recursos tácticos». «Podemos usar más que el año pasado la defensa de cambio, una variante muy importante en el baloncesto actual. Ahora tenemos más capacidad para ello», añadió.