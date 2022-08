Fitipaldo: «Nunca estuvo sobre la mesa la posibilidad de marcharme»

¿Cómo ha ido el verano de Bruno Fitipaldo?

Bien, me dio el tiempo para todo, lo primero de todo jugar con la selección al poco de terminar la ACB. Y después descansar física y mentalmente, porque la temporada fue muy exigente ya que teníamos muchos objetivos, y por suerte logramos ganar la Champions. Aunque por muy increíble que fuera, cosas así generan un desgaste muy grande, por lo que es necesario que la cabeza descanse y así volver fresco, con ganas, ilusión y energía. También pude visitar a la familia en Montevideo, y ahora estoy preparándome para llegar bien a la pretemporada.

Pero se le ha visto bastante por Tenerife...

Sí, sí. Me quedé un tiempo cuando acabó la temporada y ahora he pasado otras tres semanas, lo que he aprovechado para prepararme y acompañar a mi chica, que es de la Isla.

¿Es eso sinónimo de que Bruno Fitipaldo se encuentra cómodo en Tenerife?

Obviamente estoy muy cómodo aquí, un sitio en el que he encontrado un equilibrio tanto dentro como fuera de la cancha. Y aunque esté lejos de la familia, disfruto mucho porque se vive muy bien. Me gusta recordar la suerte que tienen ustedes viviendo en la Isla.

Porque hubo rumores al inicio del verano que lo situaban en otro equipo; e incluso que había sido usted mismo el que había pedido marcharse...

Sí, lo leí, pero no quise salir a aclarar nada porque consideré que no era necesario, y de hacerlo seguramente se le hubiera dado más importancia a la situación. Durante los mercados siempre hay rumores, pero no podemos aclarar cada una de las situaciones. Sí es verdad que hubo intereses de otros equipos, pero la verdad que estoy muy bien en el club, tengo contrato por dos años más y mi intención es seguir formando parte de él y ganando cosas aquí. Valoro mucho lo que se ha logrado porque más allá de lo que se ve en la cancha, detrás hay un grupo increíble, y eso no es sencillo de lograr en el deporte profesional. No me iría tan fácilmente de aquí.

¿Pero llegó a dudar?

No, no. En ningún momento estuvo encima de la mesa esa posibilidad. Repito, esos intereses existieron, y fueron los que provocaron un poco de alboroto. Incluso parece que desde algún lugar intentaron filtrar que yo había pedido salir. Pero repito, si hubiera pedido salir seguramente me hubiera ido porque no creo nadie quiera jugadores en un club en el que no quieran estar. No tengo mucho más que explicar, solo que estoy muy contento y que me quedan muchas cosas para darle al club.

¿Qué opinión le merece el Lenovo Tenerife que se ha formado para la 22/23?

Creo que nos hemos reforzado de manera específica en algunas posiciones. Ganamos en lo físico, algo que necesitábamos, y eso seguro que nos dará un tono diferente. Llegan jugadores con mucha experiencia en la Liga ACB, como Jaime y Tim, con la ventaja de que incluso los dos ya han jugado para Txus. Estoy contento con el mercado que ha hecho el club y creo que salimos fortalecidos.

Uno de esos teóricos saltos de calidad llega en sus posiciones, la de uno y dos, con Jaime Fernández. ¿Qué le parece el madrileño?

Es un jugador muy talentoso ofensivamente y creo que nos dará un poco más de variante en el pick and roll. También puede hacer las posiciones de dos y de uno, y lo usaremos para la rotación que tenemos ahí.

¿Hay suficientes minutos para tres bases? ¿Es compatible cualquier combinación donde coincidan dos de ustedes en pista?

Sí, creo que somos bastante compatibles. No lo vería si los tres tuviéramos que compartir una sola posición, pero entre el uno y el dos, con nosotros tres, más Sasu, haremos la rotación sin problemas. Marce y yo somos más bases armadores, mientras que Jaime y Sasu son más anotadores, por lo que por ahí irán las combinaciones. Aunque ya luego irá todo en función de lo que se necesite en cada partido. Lo importante es que tenemos más opciones en un año que se hará eterno. Si queremos ser cada vez mejor equipo el único camino es tener mejores jugadores en todas las posiciones y alargar la rotación.

¿Veremos a Bruno Fitipaldo tener que hacer algo diferente?

No, no creo que para nada tenga que cambiar mi manera de jugar. Jaime encaja en nuestro juego y seguro que nos complementaremos todos para funcionar. Sería un error intentar cambiar mi forma de jugar. Txus sabe ya muy bien lo que yo puedo dar; y yo tengo claro lo que puedo darle al equipo. Todo seguirá por el mismo camino. Es verdad que no somos un equipo con solo dos jugadores y el resto con un rol secundario, por lo que cada uno tendrá que esperar su momento de la temporada para poder lucirse un poco más. Pero el objetivo es más grande, es algo común, no tanto individual.

Del que no se separa es de Marce Huertas, contra el que jugó hace unas semanas un amistoso de selecciones...

¡Sí! Es raro jugar contra él porque estamos todos los días juntos y del mismo lado. Yo ya había jugado antes, entre selecciones, pero ahora que somos compañeros es diferente. Sí disfruté teniéndolo en Montevideo ya que pudo conocer la ciudad y la familia. Pero en la cancha no me gusta tenerlo enfrente.

El año pasado el Lenovo Tenerife venía de lograr una histórica tercera plaza en ACB, mientras que esta temporada la afrontan tras haber sido campeones de Champions. ¿Cuál de los dos listones es más alto?

Obviamente este. Salir campeones es otra cosa diferente a lo demás. Es para lo que realmente nos preparamos. Ese tercer puesto fue muy valioso, pero no logramos ser campeones de la competición. Este año llegamos a la Champions como los actuales campeones, mientras que en la ACB nos hemos ganado un respeto desde hace años. Será una temporada muy exigente por lo bien que lo hicimos la campaña pasada. Pero es un lindo problema y trataremos de repetirlo.

¿Tiene la sensación de que la Champions de este año tiene más nivel que el curso pasado?

Sí, es una competición que se ha fortalecido mucho, pero seguimos con opciones reales y dentro de ese grupo de equipo con posibilidades de ganarla. Pero luego dependerá de lo que realmente hagamos porque solo con los nombres o con lo que hicimos año pasado no nos va a alcanzar. Esta pretemporada es más corta y tenemos menos tiempo a causa de los torneos de las selecciones, y aunque contemos con una cierta ventaja por haber mantenido a la base del año pasado, tenemos que ensamblarnos bien con los nuevos, para que cuando llegue el momento clave de la temporada, sobre el mes de abril, estar en nuestro mejor momento y pelear de nuevo por el torneo.

¿Y físicamente cómo lleva las molestias que tanta lata le dieron este curso pasado?

El glúteo [cuya dolencia le hizo perderse la Copa del Rey] está totalmente recuperado, y el pie, que a veces me tiene a maltraer, también por ahora. Así que llego perfecto. Tengo un año más que la temporada pasada pero me he preparado seriamente y creo que todo irá bien.

Sus compañeros arrancan los entrenamientos este lunes mientras usted jugará con su selección un día después contra Puerto Rico. ¿Se toma estos partidos como una especie de pretemporada?

En realidad no, porque para mi selección cuenta muchísimo cada choque, principalmente el de las Ventanas. Calculamos que debemos ganar tres partidos más de los cinco que quedan; cada encuentro para Uruguay es casi un parto. Sí es verdad que me servirá para ponerme a punto de cara a la ACB, pero los puntos que nos jugamos son muy importantes, y por eso me vengo preparando desde hace tiempo.