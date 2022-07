Félix Hernández, presidente del CB Canarias: «Lo de Jonah ha sido una jugada maestra de Aniano»

El presidente del Lenovo Tenerife, Félix Hernández, aseguró este martes que la salida del norteamericano Jonah Radebaugh tras ejecutar una cláusula de rescisión para irse al Valencia Basket a los 18 días de oficializarse su contratación, «ha sido una jugada maestra» de la dirección deportiva que encabeza Aniano Cabrera.

En este caso, no ya solo por la indemnización económica ingresada por el club (se especula que está entre los 75.000 y los 80.000 euros, aunque no lo confirmó), sino porque en la posición para la que se le trajo, de 1 ó 2, «tenemos a dos grandes jugadores», en referencia al recién fichado Jaime Fernández (exUnicaja) y Sasu Salin.

El dirigente lagunero ensalzó, precisamente, la figura de Cabrera de quien puso en valor su conocimiento del mercado de fichajes y el acierto de la contratación de un jugador (Radebaugh) del que eran conscientes lo complicado de mantenerlo en la disciplina del equipo y de lo que podía pasar dada su gran proyección deportiva y profesional. En cualquier caso «esto ha sido una jugada maestra porque en la posición de Jonah tenemos a dos grandes jugadores y encima nos han dado dinero», recalcó con orgullo en la Ser.

No obstante reconoció que si el norteamericano «se hubiese ido y no tuviéramos a Jaime (Fernández) sería una mala noticia, pero lo tenemos, con lo que es una buena», comentó.

Jonah Radebaugh fue oficializado el pasado 30 de junio y este lunes el club anunciaba la ejecución de la cláusula de salida del jugador, que decidió firmar por el Valencia Basket que competirá en la Euroliga la próxima temporada. De esta forma, el Lenovo, que lo tenía firmado desde hace meses, ha servido como puente para un jugador que no se ha vestido de aurinegro, una situación que ha despertado ciertas críticas en el mundillo del baloncesto.

Sobre ello, Félix Hernández fue tajante y explicó que «me sorprende mucho cuando se habla de traición o cosas así, cuando los profesionales cumplen los contratos. El chico es una buena persona, buen profesional, le deseamos lo mejor, y en nuestro caso encima ganamos dinero con él. De esta operación no podemos quedarnos frustrados, sino todo lo contrario».

Se refirió, también, a la cláusula de salida ejecutada (no se ha confirmado la cantidad), de la que dijo que «en función de lo que cobras es la cláusula. No puedes ponerle un millón de euros de cláusula a un jugador que no cobra ni el 10% de ese millón. Es una cosa de sentido común».

«Estamos muy satisfechos con las cláusulas y el que pueda pagarla, que la pague. Nosotros hemos pagado algunas por jugadores muy importantes por menos de la mitad de lo que nos han pagado a nosotros», dijo para cerrar el tema.

En otro orden de cosas, Hernández destacó la característica principal que tiene el club, que está basada en la estabilidad del entrenador y de los jugadores durante muchos años. «De hecho, ocho jugadores del año pasado siguen con nosotros y no son nueve porque Kyle Wiltjer prefirió irse a otro lado. Ellos nos dan estabilidad, pero es que que llevan ya tres años con nosotros».

Tiene muy claro que el objetivo cada año «es la permanencia», aunque «nos tachan de falsos», pero puso como ejemplo los pinchazos deportivos del Andorra, Burgos, «con más presupuestos», o los coqueteos del Unicaja, incluso el Gran Canaria, con la parte baja de la tabla. «Hay que poner los pies en el suelo y saber quiénes somos».

Por último, el presidente delCBCanarias hizo un guiño a la afición de cara a la campaña de abonos para poder sobrepasar los 3.000 esta próxima temporada.