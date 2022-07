Jonah Radebaugh paga y se va sin debutar

El recorrido de Jonah Radebaugh en el Lenovo Tenerife ha durado tan solo 18 días. El jugador norteamericano con pasaporte montenegrino ejerció ayer la cláusula de rescisión que tenía rubricada con el conjunto aurinegro para firmar con el Valencia Basket, un equipo sobrado de dinero que está conformando su enésimo proyecto deportivo, esta vez para disputar la Euroliga tras la prohibición a los equipos rusos de participar en ella y recibir una invitación.

La salida de Jonah sin haber debutado tan siquiera ha dejado un mal sabor de boca a los aurinegros, a pesar de que casi desde el principio la rumorología llevaban al jugador fuera de la Isla.

Este lunes un escueto comunicado dejaba claro lo que había ocurrido: «Jonah Radebaugh ha decidido ejercer la opción de salida que contemplaba su contrato. El club le desea lo mejor y mucha suerte en su próximo destino».

La salida del base supondrá el ingreso de unos 75.000 euros a las arcas de los laguneros, según varios medios cercanos a la entidad valenciana, situación que no compensa a los aurinegros por los quebraderos de cabeza que supone meterse de lleno con más fuerza si cabe en el mercado de fichajes, y mucho más cuando Jonah era una de las piezas señaladas para dar entidad al club y que no llega ni a debutar. En ello ya estarán el director deportivo y el entrenador del equipo, Aniano Cabrera y Txus Vidorreta, respectivamente.

Radebaugh en sus redes, a modo de despedida del equipo y de los aficionados, a los que no conoció, escribía lo siguiente: «To Tenerife and the fans, thank you for all the love you showed. I’ll always be grateful for people that show genuine love and support, til we meet again» («A Tenerife y a los fans, gracias por todo el cariño mostrado. Siempre estaré agradecido por la gente que me ha mostrado su amor genuino y apoyo, hasta que nos volvamos a encontrar»).

Pero ya desde el minuto uno comenzó la rumorología en el mercado en torno a la figura de este combo traído del baloncesto alemán tras jugar con el Riesen Ludwigsburg en la Basketball Champions League (BCL). Y todo ello a pesar de tener contrato y ser oficializado el pasado 30 de junio.

Primero fue un globosonda del entorno del Baskonia, que fue rápidamente desmentido por el club aurinegro, y después desde hace ya varios días, los mismos llegaban desde el Levante tras ponerse Alex Mumbrú al frente del Valencia Basket y que se imponía el objetivo de fichar al Jonah pagando la cláusula de salida. Finalmente, el equipo taronja ha sido el que se ha llevado al jugador y ya ayer fue confirmado por los valencianos a través de las redes.