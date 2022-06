«No sé de rumores, tengo contrato con el Lenovo hasta 2024»

Desde que en febrero de 2021 entrara en la dinámica de la selección española, se ha afianzado en los esquemas de Sergio Scariolo.

Estar aquí para mí es un orgullo. Ves que el trabajo que con el trabajo que has realizado durante todos estos años te llega la recompensa, aunque quizás un poco tarde. A día de hoy ya he acudido a tres Ventanas y muy orgulloso de ello.

¿Su gran objetivo ahora es estar en el Europeo a principios de septiembre?

Sí. Aquí la exigencia es máxima y debes demostrarlo en cada entrenamiento para estar en la lista final que acuda a ese Europeo. Yo estoy trabajando para estar, pero si no lo consigo pues seguiré trabajando para un día conseguir jugar una gran competición con la selección española.

Vaya un verano que tiene por delante: Ventanas, posible Europeo, luego la Liga...

Es lo que toca. Así es la vida de un profesional. Al final tenemos pocos días de descanso, pero es lo que hay. Hay que estar siempre dispuestos sobre todo para estar en la selección y defender a nuestro país. La verdad es que los calendarios son un poco de locos. Hay que estar siempre al 100% en la pista, porque el nivel de exigencia es máximo.

¿Qué balance hace de su temporada en el Lenovo?

Bueno, cada año sigo evolucionando en mi juego; cada año tengo un rol más importante y la verdad es que estoy muy cómodo y contento de cómo van las cosas. La valoración de los tres años que llevó allí es muy positiva. Llegué desde la LEB y tuve que luchar para quedarme. Y ahora soy el segundo pívot detrás de Shermadini, un jugador dominante.

Tiene contrato hasta 2024, pero han surgido rumores veraniegos que hablan de una posible salida del club, y un posible interés del Granca.

No sé nada. Sólo sé que tengo contrato en Tenerife dos años más y espero cumplirlo. Estoy muy a gusto allí. No sé nada más, ni si alguien ha preguntado por mí o no.

Pero nunca sabe mal que al equipo de su isla natal se le relacione con usted...

Si, claro es el equipo de mi la isla donde nací, pero ya le digo que no sé nada de esos rumores.

¿Sueña con vestir la amarilla en algún momento de su carrera deportiva?

Ojalá pueda hacerlo en algún momento. Pero por ahora no está esa opción. Estoy en un club que ha crecido muchísimo en los últimos años y cada vez la exigencia es mucho mayor.

Hasta hoy, convertido ya en uno de los estandartes de los jugadores canarios. Usted que ha logrado afianzarse en la élite, ¿por qué pocos jugadores de las Islas lo logran?

La verdad es que estoy orgulloso y feliz de la carrera que me labrado, porque nadie me ha regalado nada. El sacrificio que he hecho para afianzarme en una Liga tan exigente como la ACB ha sido duro durante muchos años. Me he comido tres años en LEB cuando nadie me quería, porque fue así, nadie me quería. Al final mira, llega la oportunidad y con trabajo y sacrificio la he aprovechado.