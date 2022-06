Adiós a Todorovic y Tobias Borg

El CB Canarias anunció ayer que los jugadores Dejan Todorovic y Tobias Borg no formarán parte de la plantilla de la próxima temporada. El club aurinegro decidió no ejercer la cláusula de continuidad que existía en el contrato del alero bosnio. En cuanto al escolta sueco, simplemente se producirá la extinción de una relación laboral que tiene vigencia hasta el final de la campaña 2021/2022. No le plantearon una oferta para continuar.

Todorovic se unió al Lenovo Tenerife en el verano de 2020 tras destacar en el Andorra y haberse afianzado antes en la Liga Endesa defendiendo los intereses del Bilbao y UCAM. Pero sin que hubiera debutado en un partido oficial como aurinegro, sufrió una grave lesión que le obligó a completar el ejercicio 2020/21 en blanco. Dejan fue uno más en la siguiente temporada, pero durante la competición no llegó a rendir al nivel que había alcanzado antes de la rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda que frenó su carrera. De hecho, en la campaña 21/22 tuvo un papel secundario. En la Liga Endesa, incluyendo las eliminatorias por el título, jugó 309 minutos repartidos en veinte partidos, con cinco presencias en los quintetos iniciales. Aportó 112 puntos y tuvo su techo en los 23 que anotó en la visita al Fuenlabrada del 18 de diciembre de 2021. Además, atrapó un total de 32 rebotes en defensa y cuatro en ataque, y repartió 16 asistencias. Deki, que ayer se despidió en sus redes sociales mostrándose agradecido con sus compañeros, con «todos los que formaron parte del equipo en estos dos años» y con la afición, deja libre una plaza de cupo que el club tendrá que cubrir con vistas al curso venidero. Al margen de esta condición, su papel en la dinámica de competición podría tener a Jonah Radebaugh como sustituto. El Lenovo Tenerife tiene un acuerdo con el alero estadounidense, pero su fichaje no se ha hecho oficial. Tampoco seguirá Tobias Borg, otro complemento necesario para un Canarias que se proclamó campeón de la BCL, fue semifinalista en la Copa del Rey y llegó a los cuartos de final de la fase por el título de la Liga Endesa. El sueco vivió dos etapas en el equipo. Después de tres temporadas en el Bilbao Basket, firmó por el Canarias en la 17/18. A continuación jugó en el Betis y regresó al Lenovo en el ejercicio 2021/2022. En ACB tuvo presencia en 25 partidos –113 minutos– y no llegó a ser elegido para ningún quinteto inicial. Fue su cuota más baja desde que debutó en la Liga Endesa en 2014 con el uniforme del Bilbao. El sueco dejó un balance anotador de 22 puntos. Además, capturó diez rebotes y entregó nueve asistencias.