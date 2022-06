Queda Marcelinho para rato

La ampliación de la vinculación de Huertas con el club lagunero viene de la mano de la de su técnico, Txus Vidorreta, una prórroga que también parecía evidente y hecha pública el lunes. Así, el preparador vasco –uno de los grandes responsables en convencer a Marce para que viniera a la Isla– y el sudamericano podrían formar coalición otros dos años más, por lo que serían seis los cursos de su relación, uno primero en Bilbao y los posibles cinco en Tenerife.

En estos tres años en los que ha defendido la camiseta canarista Huertas ha disputado 159 partidos oficiales, siendo parte activa de logros como el título de la Basketball Champions League este curso –fue nombrado MVP de la final–, otro de la Copa Intercontinental en 2020, unas semifinales de la Liga Endesa, con un histórico tercer puesto del club de por medio; dos semifinales de Copa del Rey, y otras tantas de la Supercopa.

El paulista es, además, el máximo asistente histórico del equipo tinerfeño, tanto en la Liga Endesa (684), como en el máximo certamen continental de FIBA Europa (351). En estos dos próximos cursos Marce tiene la ocasión de engordar estas cifras... y seguir haciendo disfrutar al canarismo.

«Sigo creyendo en el proyecto»





Marce confiesa estar «muy contento» por seguir en el club tinerfeño y reconoce que «ha sido una unión que ha ido muy bien los últimos tres años». «Sigo creyendo en el proyecto y en el equipo», asegura. «La mayoría del bloque sigue. El equipo responde y compite». «Todo lo conseguido me sigue motivando y retando para intentar conseguir más. Venimos cada día con esa ilusión y con la ambición de seguir peleando por el máximo que podamos», comenta Huertas. De cara al futuro, el paulista declara que será importante «seguir trabajando como si no hubiésemos conseguido nada». «No te puedes relajar porque hayas conseguido algún objetivo o un gran trabajo durante tres años seguidos, porque eso no te garantiza nada para la temporada que viene», añadió el sudamericano.