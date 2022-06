El base uruguayo era de los más cabizbajos tras la derrota en el Olimpic. Trataba de «asimilar» un duro palo que sin embargo, a su entender, no empaña la gran temporada del Canarias. «Ganar un título es algo increíble; y esta plantilla lo logró», señala.

Supongo que la de Badalona no ha sido la forma de despedir la temporada que tenía la plantilla en la cabeza...

Por supuesto que no. De ninguna de las maneras. Todavía estamos asimilando el momento y la derrota, pero con el paso de los días nos podremos separar de esta situación y hacer un balance de todo el año. Ellos fueron superiores en los dos partidos de Badalona, una ventaja que se ganaron a lo largo de toda la temporada regular. Solo se les puede felicitar, aunque nosotros peleamos todo lo que pudimos. Quizá nos faltó un poco de gasolina para acabar la temporada, pero estoy orgulloso de este equipo y todo lo que viene logrando.

¿La diferencia fue la falta de acierto o hubo algo más?

La falta de acierto fue lo más claro porque cando tenemos tantos tiros abiertos y no metemos se convierte en un factor importante. Pero también es verdad que ellos hicieron que nosotros jugáramos siempre incómodos en Badalona, y eso hace que los tiros no fueran como nos hubiese gustado. Tienen mérito por la forma en la que nos ganaron.

«No a todos los equipos se les presenta la opción de pelear por un título; nosotros la tuvimos y la aprovechamos»

Desde fuera parecía difícil que, con los dos equipos ya en alerta tras los dos primeros encuentros, pudiera haber tanta diferencia...

El tercer partido lo condiciona nuestro mal primer cuarto. Eso nos obligó a remar desde atrás y ante un rival con mucha energía, pero no creo que este encuentro haya sido como el primero. En el tercero simplemente jugaron un mejor baloncesto y tuvieron más energía.

Para Vidorreta la que ha acabado es la mejor temporada del club pese a que el año pasado fueron terceros en ACB. ¿Está de acuerdo?

Sí, un tercer puesto no es un título. Se trata de una muy buena clasificación dentro de la ACB y tiene mérito. Pero ganar un título es otra cosa, con un valor increíble y que quedará para siempre en la historia del club. Esta plantilla lo logró y estoy muy feliz de ser parte de eso.

¿La derrota tan clara de este tercer partido puede generar un mal sabor de boca y dar a entender que necesita varios cambios?

No, seguro que no. Con los días podremos hacer un balance más objetivo, pero independientemente de ello, no a todos los equipos se les presenta la posibilidad de ganar un título, nosotros la tuvimos y la aprovechamos, por lo que nos nos puede quedar un sabor amargo de esta temporada. Ahora toca descansar y disfrutar antes de un verano que para muchos de nosotros será algo complicado a causa de los compromisos con las selecciones nacionales. Recargaremos las pilas y volveremos el año que viene con todo.