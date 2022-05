«Fue fácil motivar al equipo»

«Quiero felicitar al equipo por su magnífico esfuerzo y capacidad de reacción en una situación mentalmente complicada». Así se expresó Txus Vidorreta tras el triunfo del Lenovo sobre el Joventut, un duelo, según el técnico, presidido por «la química y la atmósfera que se ha generado en el Santiago Martín». Reconoció el preparador aurinegro que le resultó «fácil motivar» a su equipo tras el varapalo de Badalona. «Con dar unos cuantos números del partido, ya está. Les hice ver que nos habían pintado la cara», apuntó el bilbaíno.

El cambio radical mostrado ayer por el Lenovo tuvo que ver, según Vidorreta, con «algunos detalles muy importantes», en especial los relacionados con el aspecto defensivo. «En los dos partidos anteriores contra ellos recibidos 117 puntos y en uno solo 100; y de ellos 42 fueron en contragolpe o en juego llegando. Eso era lo que principalmente había», argumentó el técnico canarista, para admitir también que «recuperar solo un balón en un playoff significa que mentalmente no llegamos preparados». «Este año hemos jugado muchos partidos de playoff y la respuesta casi siempre había sido buena. Hoy [por ayer] era el día de dejar que el juego fluyera, corregir pequeños detalles, y el equipo ha dado lo mejor de sí mismo como ha ocurrido el 90 por ciento de las veces», añadió. De cara al duelo de mañana, el técnico del Canarias cree necesario que los suyos mantengan el nivel de concentración» mostrado ayer. «Creo que será un partido igualado, y aunque ellos tienen un pequeño un factor a favor, que es el ambiental, y nosotros trataremos de revertirlo jugando nuestro mejor baloncesto».

«Lo que le hacen a Marce no es basket»

«Somos un equipo que necesita competir porque entrenando, cuando ya llevamos 58 partidos, no podemos matarnos a hostias, que es lo que nos hacen. Y cuando estamos 12 días sin competir no tenemos el hábito de que nos inflen. Eso lo notamos al inicio del primer partido de la serie, pero luego no tuvimos la capacidad de adaptación y reacción; hoy [por ayer] ya estábamos preparados para ello», expresó ayer Vidorreta. «Hemos ganado la BCL porque logramos que a Marce se le respete. Pero en España llevamos desde la Fase Final de Valencia recibiendo perros de presa contra Marce una y otra vez, y eso no es baloncesto ¿Cuántos manotazos le dan en las primeras jugadas de estos dos partidos?», se preguntó el técnico.