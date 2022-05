Vidorreta: «Necesitaremos un nivel óptimo ofensivo para poder ganar»

Pese a que en sus dos antecedentes más cercanos logró dejar a la Penya en unos escasos 58 y 62 puntos, Txus Vidorreta considera que al menos para el duelo de hoy será clave que los suyos estén especialmente acertados, toda vez que considera muy improbable dejar al cuadro verdinegro en unos guarismos similares. «Por mucho que nosotros tratemos de mantener ese nivel, seguro que ellos encontrarán algunas vías para solucionar los problemas que tuvieron en esos dos partidos. Por eso será importante atacar bien», explicó ayer le preparador aurinegro. «Mantener un tono defensivo siempre es fundamental en cualquier eliminatoria, pero necesitaremos estar a un nivel óptimo ofensivo si queremos sumar un triunfo en Badalona», reiteró en este sentido el máximo responsable del banquillo canarista.

«Espero mayor acierto de ellos. Y también nuestro, porque no estuvimos acertados ni en Badalona ni en la segunda parte del partido de Copa. Tengo la sensación de que habrá más facilidad para anotar por parte de los dos», insistió el técnico canarista, que para lsa preparación de este duelo ha dado mayor relevancia a «los partidos que ellos han disputado últimamente». «Desde que están jugando solo un partido a la semana, Tomic se encuentra a un nivel extraordinario, y si no llega a ser por Evans hubiera sido el MVP de mayo. Tienen jugadores que han recuperado un poco el tacto, caso de Vives, Feliz, Ribas, Parra, Willis... Están anotando con buenos porcentajes, así que tenemos que pensar que no será una cuestión de repetir lo que hicimos bien, sino mejorar aquellas cosas en las que no estuvimos tan bien si queremos ganar mañana», argumenta el preparador canarista.

Baja en Andorra por unas dolencias en la espalda, Txus Vidorreta podrá contar en esta eliminatoria de cuartos con Joan Sastre. «Va mejorando y se ha ido incorporando al equipo de forma progresiva, y aunque no es el momento de pensar en un Joan para 30 media hora, sí está para ayudar al equipo unos minutos», expresó. También parece llegar al completo el Joventut tras la recuperación de Brodziansky, algo que se olía el vasco. «Hace un tiempo hablaron de una lesión de ocho semanas, pero se ha retrasado tanto el inicio de playoff que igual está recuperado... Nosotros siempre preparamos el partido pensando que van a estar todos sus jugadores», advirtió el técnico canarista, que espera «pocos experimentos» tácticos, ni por su parte ni por la de Carles Duran.

Sí le preocupa algo más a Vidorreta la respuesta de los suyos al paréntesis de 12 días sin jugar tras el maratón de partidos en abril e inicios de mayo. «Esto se ha hecho muy largo y pesado. Primero nos llevan con la lengua fuera, y luego demasiado relax, y aunque el equipo ha entrenado bien, siempre es difícil volver a coger ritmo de competición, y especialmente cuando lo haces con factor cancha en contra», señaló en este sentido. Mínimo margen de error que obliga al Canarias a una alerta extra. «Si no estamos a un alto nivel creo que no tendremos opciones. Ese es mi único interés, que mis jugadores mantengan el tono que estamos teniendo a lo largo de todo 2022. Si estamos a nuestro nivel estoy convencido de que tendremos alguna opción», añadió a modo de resumen.