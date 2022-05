«No percibo que haya un sitio en el que pudiera estar mejor»

El de Andorra tuvo que haber sido el 200 con el Canarias en la ACB...

Fue, porque lo preparé a tope. A nivel estadístico no cuenta, pero para mí sí. Son cifras muy importantes y que significan el grado de cohesión y confianza que mantenemos entre este club, su afición y los responsables del equipo técnico. E incluso más que esa cohesión, el grado de complicidad que tenemos Félix, Aniano, Santiago, Dani y yo.... Hace que seamos un valor seguro.

¿Y cuántos más se sentará en el banquillo local del Santiago Martín?

Pues tengo una temporada más ya firmada, y mi idea, y creo que la del club también, es tener la oportunidad de alargar ese contrato.

¿No hay riesgo de que se repita su marcha a un club más grande como sucedió hace unos años con el Valencia?

No. Las últimas extensiones que hemos hecho no contemplan cláusulas. Aquí estoy muy bien y no tengo, en este momento, ninguna percepción de que hubiera un sitio en el que pudiera estar mejor. Por todo, por la plantilla que tengo, por el grado de complicidad con las estructuras del club, por lo que significa Tenerife para mí y mi familia...

¿También entra en juego el poder de decisión que posee aquí y que quizá no lo tendría en otro club de mayor calado?

No sé si lo tendría o no, pero tengo muy claro que el que tengo aquí me satisface.

En total son ya 589 partidos en ACB...

¡Y preparados 590!

Uno más o uno menos, ¿cree que puede llegar al top 3 histórico cifrado ahora en 745?

Ahora mismo no me veo. Sé que tengo cerca a algunos otros entrenadores míticos, pero no es algo que tenga en la cabeza. A Luis [Casimiro] le queda cuerda para rato, a Pedro [Martínez] ni te cuento, Aíto está en las nubes de partidos dirigidos... Pero es cierto que el día que iguale a Manel Comas [que ocupa ahora la tercera plaza del ránking con 745] será muy especial para mí.

¿Se ve dirigiendo hasta los 70 como ha hecho Aíto?

Tampoco sabría decirlo. Sí sé que todavía tengo hijos pequeños y la necesidad de seguir trabajando y produciendo, además de que me veo en un muy buen momento, por lo que no hay nada que me haga pensar que en los diez próximos años seguiré entrenando. Ir más allá de la edad habitual de la jubilación, los 66 o 67, se me hace más cuesta arriba valorarlo, pero los próximos diez años seguiré. Aunque eso no significa que sea, exclusivamente, en Liga Endesa, porque siempre he tenido en la cabeza la opción de poder entrenar en alguna gran ciudad de Europa cuando salga de la Isla. Pero no a corto plazo, porque a corto plazo mi máxima es Tenerife 2030. E igual no es ni una liga, sino una selección nacional.