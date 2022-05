«Estoy totalmente a favor de que haya transparencia en las sanciones»

Técnicas le hemos visto recibir unas cuantas, pero ¿hacía cuánto que no lo sancionaban con un partido de suspensión?

Nunca. Igual, pensando, cuando entrenaba en categorías inferiores, pero creo que tampoco. Esta es la primera vez. Me han sancionado por tres faltas leves. Fue una acumulación de amonestaciones.

Esa comunicación es totalmente interna. ¿Es partidario de que exista más transparencia pública en este sentido?

Sí. Estoy completamente a favor de que haya transparencia. No más, solo de que haya. No hay nada que ocultar. Si hay un comité de competición lo ideal sería que todos supiéramos cuáles son las sanciones, porque creo que uno de los motivos importantes de una sanción es su valor ejemplarizante. Y si desconocemos la razón por la que se sanciona, ¿cómo vamos a dar ejemplo alguno a alguien?

¿Y ve justa esa sanción del otro día?

No creo que sea algo que ahora interese. Por supuesto que no estoy de acuerdo, pero acato y así cumplí mi sanción. Me tocó y ya está.

¿Vio el partido del Andorra en vivo?

Sí, estuve a un lado del palco, junto a Aniano Cabrera y Dani Cañibano. Tuvimos un trato extraordinario por parte del club y la afición del Andorra en una jornada muy difícil para ellos.

Su primer encuentro tras firmar en el Canarias fue en el palco del Martín Carpena, y el último por ahora ha sido en una ubicación parecida. ¿Cómo se vive desde las alturas un duelo de su equipo?

Ese de Málaga no lo había preparado; pero este sí. Y como controlaba mucho más lo que sucedía, sí que analicé cada uno de los detalles, al margen de que había preparado todo el tema de las rotaciones iniciales y de los emparejamientos. Lo hicimos como siempre, y lo único que cambió fue el ejecutor. Marco [Justo] hizo una dirección fantástica y el equipo estuvo soberbio. Sí es verdad que viví el encuentro con menos tensión y con más tranquilidad que a pie de cancha. Desde esa posición se aprecian mejor muchas cosas.

Pero supongo que no tiene intención de repetir...

No, no, en absoluto. No entra en mi mente dejar los banquillos. Esto fue por obligación y porque no quisimos recurrir. Creíamos que teníamos razones de sobra para recurrir, pero si después de la suspensión cautelar no nos daban la razón, me habría perdido el primer partido de playoff. Lo tuvimos muy claro.