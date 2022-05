«Sería un lujo fichar a Radebaugh; apuntalaría la rotación exterior»

Se da casi por hecho que el Lenovo 22/23 se parecerá mucho a este. ¿Realmente habrá muchos cambios?

Creo que no, pero esto no depende solo de una parte. Depende, por ejemplo, de si hay jugadores que sean atractivos para otros equipos de mucho mayor nivel económico. A nivel deportivo pienso que ya estamos en un escalón muy alto, tanto en España como en Europa; pero a nivel económico hay muchos clubes que se pueden plantear esfuerzos que nosotros no podemos hacer. Tenemos una plantilla muy bien estructurada, con los jugadores y sus familias sintiéndose muy cómodos tanto en el club como en la Isla; y sería una sorpresa que nos encontremos con varios jugadores que salieran. Pero ahí seguro que tendríamos capacidad de reacción. Nuestra idea es que el núcleo duro del equipo continúe, y luego apuntalar esos puestos en los que, estando muy contentos con el rendimiento de esos jugadores, entendemos que ellos querrán jugar más y por tanto demandarán una salida.

La plantilla tiene a cinco jugadores con más de 30 años, y algunos de ellos incluso están por encima de los 35. ¿Es necesario rejuvenecerla?

Sí, eso es algo que hacemos todos los años. El mercado te pone en tu sitio, pero evidentemente, en los puestos que tengamos que apuntalar, no es nuestra idea fichar a alguien entre 35 y 40 años. También es verdad que, para el tipo de baloncesto que nosotros hacemos, jugadores de 30 o 32 años los consideramos jóvenes. En esa banda entre 24 y 33 años en donde más pondremos el foco para apuntalar la plantilla cuando acaben los playoff.

Pero ya han salido varios nombres como futuribles. Uno de ellos el ex del Real Madrid Konstantin Kostadinov...

Es un jugador joven, con la condición de cupo y de proyección; y este club ya ha hecho varias operaciones de este tipo... Sería algo muy razonable.

También se habla de Damian Inglis, que tan bien lo ha hecho en su debut en la ACB.

Ha sido un trallazo en la ACB, y clave en que el Bilbao Basket haya estado en un alto nivel y bordeando incluso entrar en el playoff. Pero no creo que sea un jugador que encaje con dos de las principales virtudes de este equipo, que son el spacing, y Marcelinho. Supongo que detrás estará con interés algún otro equipo, y nos usan a nosotros como disuasión.

Y el más llamativo, con diferencia, el de Jonah Radebaugh...

Es uno de los grandes jugadores de la BCL, y ojalá tengamos la oportunidad de verlo aquí el año que viene.

¿Realmente tendría hueco en el equipo?

Es un jugador con buenos números de triples por partido y con porcentajes muy razonables. Y que además tiene ese uno contra uno que a nosotros nos falta. Su nivel atlético le permite rebotear, y además asiste. Es un jugador completo, de 24 años... Para nosotros sería un lujo poder tenerle y creo que apuntalaría muy bien las rotaciones del uno y el dos de cara a las próximas temporadas.

¿No existe el riesgo, por similitudes, de que no cuaje como ocurrió con Iffe Lundberg?

No, tiene un perfil diferente. Además, yo conozco mucho a su principal entrenador en Estados Unidos, Jeff Linder, que estuvo aquí recientemente. Es un jugador que puede encajar aquí.