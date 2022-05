Germán Gónzález, exjugador del Lenovo Tenerife: «El Canarias va a ganar»

La historia del Lenovo Tenerife como nombre comercial o CBCanarias en sus orígenes no se puede entender sin jugadores relevantes e importantes y eso que son muchos los que se han vestido de aurinegros. Uno de ellos, de los que más cariño y recuerdos se tienen en la Isla, es Germán González, mítico escolta que marcó la época más gloriosa de los tinerfeños con José Carlos Hernández Rizo en el banquillo y con dos sextos puestos en la clasificación en los años 80. Y él lo tiene más que claro, el gran favorito de la eliminatoria en cuartos de final en el playoff por el título de esta temporada «es el Lenovo», que se las tendrá que ver desde el jueves y como visitante contra el Joventut de Badalona.

El exjugador y desde hace años veterano representante de jugadores lo tiene claro: «Creo que va a ganar el Lenovo». No obstante apunta que la eliminatoria entre catalanes y aurinegros «está muy igualada», pero aún así lo tiene más que claro, los aurinegros tienen un plus que no tiene el Joventut, que es la experiencia de sus jugadores, «eso pesa muchísimo».

Y lo dice un hombre que defendió los colores de los dos equipos, el primero de ellos el Joventut de Badalona entre las temporadas 1979/81. De ese pasado verdinegro tiene como mayor recuerdo la Copa Korac ganada por 105-104 en un agónico final contra el Carrera de Venecia (en el recuerdo el tiro del norteamericano Joe Galvin desde 7 metros que significó la prórroga tras el pase del propio Germán a falta de un segundo).

«Fueron dos años inolvidables y una época muy provechosa. En esa final jugué pocos minutos, pero lo suficientes como participar en el empate para conseguir la prórroga (92-92) y luego ganar», destaca. Su salida del equipo ese mismo año se produjo «porque el club quería darle la oportunidad a Jordi Villacampa, que era júnior ese año. Era un jugador, digámoslo así, que jugaba en mi misma posición», recuerda Germán.

El albaceteño años más tarde recaló en el entonces CajaCanarias de la mano de Pepe Cabrera, consiguiendo durante dos años consecutivos (1986/87 y 87/88) la clasificación para el playoff tras dos sextos puestos –el primer año contra el Ron Negrita Joventut (91-90 y 97-116)– «y ya en esa época los partidos entre nosotros eran muy intensos y aguerridos».

Hoy en día los enfrentamientos entre el Joventut de Badalona y el Lenovo Tenerife mantienen esa intensidad y ese ritmo de entonces, lo que demuestra el nivel de los equipos «con un Canarias hoy en día mucho más armado que en los 80». Sobre esta eliminatoria apunta que «es interesantísima, las otras también, pero esta especialmente por el baloncesto que desarrollan ambos clubes y la igualdad manifiesta».

Considera que la clave en estas eliminatorias será «la responsabilidad, que pesa mucho. Debería pesar más para un equipo joven por encima de otro, como el Canarias, en donde las cosas ya están bastante claras. Creo que los dos equipos tienen jugadores en las dos posiciones que considero claves, que son el base y el pívot, y eso va a determinar la eliminatoria». En este punto habló de la complementariedad de estas posiciones que son muy bien exprimidas por ambos equipos.

De todas maneras, Germán González ya tiene su favorito: «El Canarias va a ganar. En mi opinión, en la posición de base tiene uno de los mejores de la competición. Si Marcelinho Huertas está a su nivel, el equipo va a funcionar como tiene que hacerlo y eso va a hacer difícil que pierda la eliminatoria... Pero todo esto depende de muchas variables como son las faltas, los arbitrajes, si dejan jugar más o menos, la dureza que permiten. Hay muchos parámetros que pueden hacer que un partido se decante en un sentido u otro», explicó.