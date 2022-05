«El juego del Canarias pasa por sus bases, pueden generar y anotar»

Lenovo-Joventut, un duelo que podría jugarse hasta en seis ocasiones este curso. ¿Están predestinados a encontrarse?

Sí, sí. Al final los cruces son los que tocan, pero este en particular es bonito para mí. Me encanta poder reencontrarme con la gente del Canarias. Aunque en la Copa fueron ellos los que se llevaron la victoria, a ver si ahora cae la suerte de nuestro lado.

¿Se puede afirmar que el Joventut es el favorito de este cruce de cuartos?

Si miramos la clasificación, sí. Pero sabemos perfectamente el equipo que tiene el Canarias, su calidad, su experiencia y, además, viene de ganar la Champions. Por lo que lo de favoritos... Se lo dejo a la prensa.

Lo que sí parece más claro es que se trata de una de las eliminatorias más equilibradas de los cuartos y con mayores opciones de irse al tercer partido...

Sí, eso sí puede ser. Está muy igualada. Ya se verá lo que ocurre, pero creo que cada partido será diferente, y al final el que pueda llevar el ritmo a donde más le convenga es el que tendrá muchas más opciones.

El ritmo y los triples. Cuando visitaron la Isla hicieron 10/22 y ganaron, pero en Badalona se quedaron en un 3/22 y en la Copa en un 4/27, y en ambos casos perdieron...

[Risas] Sí. Tanto el Canarias como nosotros, cuando estamos acertados, nos sentimos mucho más cómodos, sacando ventajas... En el basket de hoy en día se depende mucho del acierto, aunque sin él creo que los dos equipos también seríamos capaces de sacar otro tipo de ventajas.

¿Hasta qué punto le podrían afectar al Joventut, en lo psicológico, las dos últimas derrotas contra el Lenovo? La de Liga por su contundencia y la de Copa por lo que supuso.

Creo que son derrotas que ya tienen que estar olvidadas. Llegados a este punto haber ganado o perdido esos partidos no sirve de nada. El playoff es otra competición; un momento de mucha presión y en el que realmente te juegas la temporada. Lo anterior no sirve, aunque evidentemente nos conocemos mucho y nos podremos guiar de lo que ha ido bien y lo que ha ido mal en esos partidos.

¿Y la eliminación en la Eurocup sí les ha podido afectar?

Afectó, claro que afectó. Porque teníamos puestas muchas esperanzas en esta competición y creo que equipo para llegar mucho más lejos, pero el Ulm fue mejor ese día, y en ese tipo de formato puede ocurrir lo que sucedió, y a nosotros nos tocó irnos para casa. Fue duro, fue duro.

¿Se veían luchando por el título y jugando Euroliga el año que viene?

Bueno, se pusieron muchas esperanzas y a lo mejor se habló demasiado de llegar a esas cotas, porque en la competición había equipos de gran calidad y mucho presupuesto; y quizá todo esto se nos viró en contra. Pero sí, nos veíamos llegando mucho más lejos de lo que llegamos.

¿Puede estar algo más presionado el Joventut que el CB Canarias que sí llegó a semifinales en la Copa y que además ganó la BCL?

Es verdad que nosotros sí necesitamos, para poder decir que hemos hecho una temporada exitosa, dar una alegría en el playoff. Pero si no lo hacemos también debemos ser un poco realistas, porque el presupuesto del Joventut está para lo que está, no para competir contra equipos como el Baskonia, el Valencia y otros similares. Ojalá el Canarias dé por bueno haber llegado a las semifinales de Copa y ganar la Champions, y se relaje.

Físicamente no está siendo un año sencillo para usted, con dos lesiones importantes en su mano derecha. ¿Ya se siente de nuevo en plenas facultades?

Las lesiones ya están superadas, y tanto el dedo como la muñeca están recuperados. Ahora, por la falta de partidos, no voy a llegar al cien por cien, porque con tantas lesiones es normal que no haya podido tener el ritmo y los minutos deseados, pero esto va como va, hay que adaptarse, el equipo está por encima de lo demás e intentaré darlo todo.

Con las lesiones de los bases, la Penya ha descubierto a un base como Andrés Feliz...

Sí, sí. Él se lo ha ganado, porque tiene calidad, tiene carácter y tiene físico, y ha demostrado que puede jugar en esta competición.

Hablaba antes del ritmo. ¿Es una de las claves del Joventut tratar de parar a Huertas y a Fitipaldo?

Sí, evidentemente. El juego del Canarias pasa por sus dos bases, y conociendo a Txus todavía más, porque él le da mucha importancia al jugador que ocupa esa posición, que es el cerebro dentro de la cancha. Y por jugadores como Marce o Bruno, que tienen calidad tanto para anotar como para generar, pasan muchos balones y pueden ocurrir muchas cosas.

¿Posee más peso el duelo de bases o el que puedan dirimir en la zona Shermadini y Tomic?

Bueno... Shermadini parece que no arriesga demasiados balones y que no lo tiene tanto en las manos como los bases, pero cuando lo recibe también genera mucho. Por este motivo debemos estar pendientes de estas dos armas del Canarias, el balón interior y sobre todo el juego en pick and roll.

Ya lo ha hecho con el Burgos y con el propio Joventut, pero ¿será especial para usted volver a la Isla?

Es especial, es especial. Siempre he dicho que los tres años que estuve en el Canarias fueron increíbles, y poder volver y ver de nuevo a gente que conozco es algo que me encanta. No es lo mismo jugar contra el Canarias que hacerlo, por ejemplo, frente al Zaragoza. Es bonito... y a la vez motivante.

El playoff entre el Lenovo y el Joventut se iniciará tras 12 días sin competir para ambos clubes. ¿A estas alturas de la temporada es algo perjudicial porque les corta el ritmo o beneficioso para coger aire?

Al final nunca se sabe si es mejor parar porque puedes coger fuerzas, o frenar porque te corta el ritmo. La competición va así y te intentas adaptar... No sabría qué contestar.

¿Qué Olimpic de Badalona se va a encontrar el jueves el Lenovo Tenerife?

En la calle y en la redes sociales se nota que hay muchas ganas. Más aún después de la Liga Regular que hemos hecho, y un poco de los malos resultados en momentos claves como en la Copa y en la Eurocup. Nosotros también tenemos ese deseo de darle una alegría a la afición. Espero que el pabellón se llene y nos ayude a ganar.