Al Lenovo no le dan las piernas

Rendido a la evidencia de su inferioridad física, el Lenovo Tenerife ha caído por 78-91 ante un Baskonia mucho más intenso y que aprovechó la resaca continental de los aurinegros. El cuadro azulgrana apretó de entrada a un Canarias que fue un querer y no poder mientras veía como su desventaja fue haciéndose cada vez mayor (33-51 al descanso). La reacción lagunera llegó en el arranque de un disparatado tercer cuarto, en el que fue descalificado Vidorreta (dos técnicas) y en el que los suyos llegaron a situarse a solo tres (57-60). Pero ahí golpeó el Baskonia desde el perímetro con Giedraitis (6/8 para 22 puntos) y Baldwin (11 puntos en el cuarto final) para impedir que los locales (con Wiltjer, autor de 22 puntos, como máximo exponente ofensivo) no solo culminaran su remontada, sino que tampoco fueron capaces de salvar el average particular.

Sabedor de que las piernas del Lenovo Tenerife pesaban más de lo normal, el Baskonia llevó el partido desde el inicio al plano físico. Superioridad evidenciada en el rebote ofensivo (con mucha presencia de Enoch) y sacando ventajas por medio de Waldwin yéndose al poste bajo; mientras que en defensa los de Spahija centraron sus esfuerzos en que Wiltjer y Salin apenas recibieran el balón en situaciones de tiro. Aguantó como pudo el Canarias, que con un triple del escolta finés pareció aguantar la exigente acometida baskonista (9-13). Pero ahí, y tras apenas medio cuarto, el Baskonia sacó de punto al Lenovo. Lo hizo tratando de ahogar a los bases canaristas (Raiste y Marinkovic lo hicieron con Huertas), estando muy activo en línea de pase para correr y con varias defensas por delante de los interiores; y en el otro lado de la pista insistiendo en el rebote y golpeando alguna que otra vez desde situaciones exteriores para ir abriendo una brecha cada vez mayor. Pese a sus buenas prestaciones cerca del aro (4/5), el cuadro de Vidorreta se vio penalizado por su pobre porcentaje desde el 6,75, con un 1/8 en el primer periodo. Combinación mortal para un 13-28. Trató el Canarias de que el chaparrón arreciara situándose en una zona 2-3 que fue alternando con marcas individuales. Y aunque de entrada el cambio táctico solo le sirvió para un intercambio de canastas (17-32), los isleños dieron un paso al frente gracias a un 3+1 de Doornekamp, antes un nuevo impulso de Huertas y otra canasta del canadiense para un 0-8 que obligó a pararlo a Spahija (25-32). Controlado ya su propio rebote (solo una segunda opción del Baskonia en todo el segundo cuarto), el Canarias tuvo incluso dos ataques seguidos para meterse de lleno en el partido. Pero no estuvo atinado el equipo isleño para alargar su remontada, y el Baskonia no perdonó. El responsable del nuevo cachetón azulgrana fue un secundario, Vanja Marinkovic, invitado inesperado que se empeñó en cubrir el hueco dejado por la lesión de Fontecchio. El serbio anotó todo lo que le llegó a la manos, especialmente desde el arco (3/3), pero también siendo vertical (2/2) y no fallando tampoco desde el tiro libre (2/2). Sus 17 puntos en apenas 13 minutos y media en cancha explicaron el acelerón del cuadro visitante, que llegó a tener 18 de renta coincidiendo con el intermedio del choque (33-51). Pese a que Shermadini fue, con diferencia, su mejor jugador (10 puntos y tres rebotes para 17 de valoración), Vidorreta apostó por jugar algunos minutos sin un cinco nato. Disposición táctica en la que solo Wiltjer fue capaz, y a cuentagotas, de sumar. La mejora exterior de los canaristas, pese a existir, fue más que insuficiente: 3/9 en el segundo acto, pero 4/17 en el global del encuentro. Como si se hubiera sacudido un peso de encima, el Lenovo fue otro a la vuelta del vestuarios. Lo demostró robando el balón en su primera defensa, siendo solvente cerca del aro y produciendo desde el arco. Fabricó así el cuadro un 10-1 para que su desventaja bajara de la decena (43-52). Una sacudida que revolucionó por completo el partido, con descalificante incluida de Vidorreta 17 minutos por delante. Se estabilizó el Baskonia (50-60), pero volvió a insistir el Canarias desde el perímetro (53-60) en un encuentro cada vez más loco. Convencido de poderle meter mano a su rival, el Canaria apretó atrás hasta iguala la intensidad inicial de los visitantes. Ayuda capital para seguir acercándose a su rival, hasta el punto de situarse a solo a tres gracias al triple de Huertas (57-60). Con el Santiago Martín enloquecido, fue Giedraitis el que lanzó un jarro de agua fría con dos triples seguidos (el segundo tras pérdida innecesaria) desde la esquina para el 57-66. Se agarró el Lenovo con sendas canastas de Guerra y Sastre (61-66, 31'), pero su nula puntería desde el 6,75 volvió a condicionarlo. Más aún cuando el Baskonia estuvo más acertado que nunca en el triple, con un acierto de Giedraitis y tres de Baldwin, para terminar de hacer estériles los intentos del conjunto canarista (67-80, 36'), que huérfano de aportación desde el arco, también le costó un mundo dar en el interior con Shermadini, muy bien defendido, antes de recibir y con ayudas cuando tuvo el balón dentro. Sin apenas opciones de luchar por la victoria, el Lenovo no le perdió la cara al partido en su intentona de salvar al menos el average particular (ganó el Canarias en Vitoria por seis puntos) de cara a un posible empate final. Tiró del carro Wiltjer (17 puntos tras el descanso), pero fue insuficiente ante un rival que golpeó bien desde la larga distancia (triple de Giedraitis), o bien en el rebote ofensivo (75-87). El cuadro lagunero tendrá que ganar el sábado en Andorra para apurar sus opciones de ser cuarto o, como mínimo, evitar la séptima plaza final para no cruzarse en cuartos con el Real Madrid.