Trece minutos que valen un título

Hace poco más de una semana el Lenovo Tenerife realizó una soberbia puesta en escena en el duelo de Liga Endesa contra el Manresa. Convirtió sus siete primeros triples, alcanzó los 30 puntos al término del primer cuarto y se fue al descanso 14 arriba gracias a los 54 tantos anotados. Este pasado domingo, el momento cambió, pero la virulencia no. Y es que tras una parte de suma igualdad, al cuadro canarista no le importó caminar sobre el alambre y no perder el equilibrio del complicado ejercicio de aguantar el ritmo ofensivo endiablado de su rival. El arreón llegó justo tras el descanso con un tercer cuarto sublime y en el que los aurinegros anotaron 33 tantos. En total, entre el epílogo del segundo acto y el arranque del cuarto periodo, los de Vidorreta se fueron hasta los 64 de valoración para dejar sentenciado su segundo título de la BCL.

Parcial de 21-43. La hoja de servicio canarista apenas tuvo mácula en un tercer cuarto de fábula: 6/7 en tiros de dos, 7/10 en triples, 10 asistencias, ocho rebotes, cuatro faltas recibidas y un robo para 46 créditos de valoración. Argumentos principales de un parcial de 17-33 que además tuvo preámbulo y continuación. El previo, con el triple de Fitipaldo para el 50-49 que sofocaba cualquier intento del Manresa de irse al descanso con una notable renta; y el postre, con otros siete puntos más en el inicio del cuarto periodo para disparar a los de Vidorreta hasta el 71-89 tras un parcial de 21-43. Y 64 de valoración. La racha ahí contemplaba un 8/10 en tiros de dos y 9/12 en triples, y sin la necesidad de ir al tiro libre, el caballo de batalla canarista en este tramo final de la BCL. Se añadían en ese tramo de partido 13 asistencias y nueve rebotes. El resultado, en menos de 13 minutos de juego, 64 créditos de valoración, casi los mismos con los que acaban muchas equipos algunos encuentros completos. En ese aluvión ofensivo participaron, de forma directa, hasta ocho jugadores canaristas, destacando Wiltjer con 10 puntos. Doornekamp aportó nueve, Salin ocho, Sulejmanovic cinco, Shermadini cuatro, Fitipaldo tres y Sastre y Huertas dos cada uno. Fue precisamente el base brasileño el mayor distribuidos en ese parcial, con siete pases de canasta. Bruno añadió tres, y Guerra, Doornekamp y Wiltjer, una cada uno. Números espectaculares que valen un título.