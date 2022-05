Sergio Rodríguez, alero del Lenovo: “Seguro que el Manresa apretará en el plano físico”

Apenas ocho horas antes de la que será su tercera final de la Basketball Champions League el Lenovo Tenerife ha llevado a cabo su última sesión de tiro. Práctica que los isleños aprovecharon para pulir algunos detalles para tratar de tumbar de nuevo, tal y como hicieron hace apenas ocho días, al BAXI Manresa. Sin embargo, en el plantel canarista tienen claro que lo que se vivirá en este choque “no tendrá nada que ver” con el 94-83 del Santiago Martín.

“Seguramente no será el mismo partido, primero porque ellos recuperan a dos bases, y porque el nivel físico en BCL es muy distinto que el de ACB y esto es una final; ellos querrán competir muchísimo mejor de cómo lo han hecho contra nosotros el otro día. No será un partido fácil, sino más que nunca de 40 minutos”, ha señalado Sergio Rodríguez tras el entreno. “Sin duda que apretarán, ellos son un equipo al que le gusta el contacto e ir al cuerpo a cuerpo”, añadió el realejero, para el que al margen de “igualar el listón físico”, también “será clave tener un control del rebote y no dar segundas oportunidades".

También admite Rodríguez que tener una referencia tan cercana “es una ventaja a la hora de hacer el scouting” para “tener ya en la cabeza algo de lo que quieres proponer y hacer”. “Solo se podrá preparar alguna cosilla, aunque igualmente habrá otros factores, como el ambiente, la presión, el ritmo, las faltas...”, añadió.

El alero norteño significó igualmente que el Canarias deberá “evitar un ritmo alto y evitar tiros del Manresa en los primeros segundos”. “Nosotros somos más de basket control y posesiones más ordenadas”, dijo al respecto. “Ellos no solo son Moneke, también tienen otros focos importantes, y nosotros debemos intentar que no estén cómodos; que si nos ganan sea porque han tenido que buscar otras cosas distintas a las que suelen hacer”.