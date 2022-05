Vidorreta: "El Manresa ha demostrado que puede ganarle a cualquiera"

Rehuyó antes de la semifinal y lo vuelve a hacer en las horas previas al duelo por el título. Txus Vidorreta no quiere para sí el cartel de favorito para hacerse con el título de la Basketball Champions League. Una condición que el técnico del Lenovo se sacude no porque dude de los suyos, sino por las cualidades de su rival, el Baxi Manresa. “Está haciendo una temporada extraordinaria”, expresa el preparador aurinegro, que sin fijarse “en presupuestos”, pone como referencia el hecho de que los del Bages “han ganado este año al Barça y al Madrid en su casa”. “Pedro sabe perfectamente que puede ganar a cualquiera”, añade al respecto.

En el apartado individual el entrenador canarista resaltó a “Moneke es una de las sensaciones de la competición”, pero también a un “Dani Pérez que se ha recuperado para el bien del baloncesto”, así como a “Thomasson y Francisco, que están decidiendo un partido tras otro”. “Y cuando no han estado al nivel ofensivo que suelen, han sido capaces de igualar la dureza del Riesen. Por eso se puede decir que tenemos delante a un equipo top”, dijo igualmente Vidorreta.

En términos parecidos se ha expresado también Pedro Martínez, técnico del Manresa, convencido del nivel del Lenovo. “Seguro que harán cosas para que no estemos a gusto ni cómodos. Tenemos el referente del sábado pasado, en el que hicieron casi 100 puntos y no nos dieron ninguna opción”, comentó el catalán en la rueda de prensa previa a la final. “Es un equipo que juega un basket muy bueno, con un tiro de tres puntos increíble, con mucha riqueza táctica, pasa muy bien la pelota… No es que tengan a grandes jugadores que castiguen, es que juegan muy bien, tienen todo muy claro y saben lo que deben hacer según el momento”, añadió el responsable del banquillo manresano. “Yo sí creo que son los favoritos”, dijo igualmente sobre el Canarias .

Al igual que en la semifinal, el Lenovo tendrá mucho menos apoyo desde las gradas respecto a su rival. “Juego en casa, pero es como si lo hiciera fuera”. “No será nada nuevo, pero estoy seguro de que habrá un magnífico ambiente”, significó el técnico, que igualmente recordó que su equipo ya logró “ganar en Amberes ante más de 13.000 hinchas del Antwerp”. “Estamos capacitados para competir ante cualquier ambiente. Es una final y la vamos a jugar a tope, da igual la localidad”, expuso.

El de este domingo será el segundo partido entre el Lenovo Tenerife y el Manresa en apenas ocho días. Para ambos conjuntos, sin embargo, el duelo de la final será “completamente diferente”. “El partido de la semana pasada es historia; ellos además han recuperado a dos bases y será un partido totalmente diferente. Los dos tenemos un estilo muy claro y definido y lo vamos a mantener, por lo que habrá que intentar mitigar algunas de sus virtudes y castigar algunos de sus defectos. Serán pequeños detalles”, argumentó Vidorreta.

Martínez, por su parte, reconoció que en el Santiago Martín no sabía “por dónde venían los golpes”. “Siempre que jugamos contra ellos sufrimos mucho. Tienen dos bases generadores y que pueden anotar, sus estrategias con las salidas de los bloqueos indirectos, se pasan muy bien el balón, el poste bajo… El otro día demostraron una superioridad grande que esperemos esta vez no sea así”, concluyó el técnico catalán