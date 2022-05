Fitipaldo: «No estar en la Copa dolió mucho, pero ahora estoy listo»

Uno de los jugadores que, como canarista, más ganas le puede tener a esta Final Four es Bruno Fitipaldo. Eliminado, como el resto del plantel, a las primeras de cambio en las Finales a Ocho de Atenas y Nizhny Novgorod, el uruguayo también se perdió, por lesión, la Copa del Rey de Granada. «La última vez no pude estar y el año pasado no se nos dio. Pero eso ya es pasado y ahora tengo la cabeza en lo que viene, que es lo más importante», comenta el base.

Aterriza así Fitipaldo a la cita vizcaína con más ganas que nadie. «Claro que dolió, ya que mirarlo desde fuera es muy difícil, y más aún siendo la primera vez que me pasaba desde que llegué al club. Me tuve que recuperar, y por suerte ya estoy bien y no cargo con ninguna lesión por lo que estoy listo para este torneo», afirma categóricamente el sudamericano. Un estado de ánimo también extensivo al resto del plantel de Vidorreta. «Llegamos a este momento tras luchar mucho y reforzados anímicamente. Llegamos con un espíritu muy positivo y mucho entusiasmo, que es lo que se necesita para jugar este tipo de campeonatos», argumenta el base. Confianza máxima para un reto con dos aristas principales. La primera, la de la exigencia a la que obligará el rival de semis. «Sabemos que el Holon cuenta con dos combos muy agresivos y ofensivos, y debemos tratar de disminuir su juego en esos puestos. Tendremos mucho trabajo pero estamos dispuesto a hacer el esfuerzo que sea necesario; tenemos equipo para ello», explica al respecto. La segunda, el valor de haber llegado a Bilbao. «El equipo ha normalizado llegar hasta aquí, pero no es tan fácil estar tantas veces en estas fases decisivas», explicó.