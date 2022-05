El cartel de favorito, para otro

Quizá porque quedó escarmentado de sus dos últimas presencias en fases finales, tal vez porque dos de los otros tres aspirantes ya le han derrotado este curso, o a lo mejor porque sabe que sus aficionados no serán mayoría en las gradas. Por un argumento u otro, el Lenovo Tenerife rehuye por completo del cartel de favorito que, desde distintas direcciones se le trata de colgar desde hace días. «En español y en ingles. No, no lo creo. I don’t believe it», dijo de manera clara, rotunda Txus Vidorreta cuando se le preguntó, durante la rueda de prensa oficial con los cuatro técnicos, sobre esta posible relativa ventaja previa.

Ya después, en la comparecencia de los capitanes, se expresó Marce Huertas. En la misma dirección, aunque de una manera algo más extensa. «Nuestro entrenador ya dejó bastante claro que no somos favoritos; ser favorito es muy relativo, sobre todo en una situación como una Final a Cuatro», comentó el base brasileño, que recordó lo sucedido en Atenas y en Nizhny Novgorod: «Mucha gente decía también que éramos favoritos y perdimos en cuartos dos ediciones seguidas». «Eso hay que demostrarlo en el campo, por lo que tenemos que llegar muy preparados, pensar solamente en el partido de mañana [por hoy], que es el que más nos importa, y dejar el favoritismo y las opiniones para la prensa y para los fans», avisó el base paulista. Recalcó Marce la necesidad de tener claro de que el Canarias se mide hoy «a un grandísimo rival». «Hay que demostrar en el campo que realmente merecemos estar en la final», añadió. Cuestionado precisamente por si esas dos eliminaciones recientes hacen que el Lenovo pueda ser el equipo de la F4 con más ganas de sacarse la espina, Huertas considera que esa ambición debe ser siempre inherente a su equipo. «Sí que llegamos con hambre porque si no es mejor ni venir. Está claro que después de haber perdido las dos ediciones anteriores venimos con más hambre, pero seguramente que estos tres equipos también vendrán con la misma que nosotros. Hay que estar preparados, saber que va a ser muy duro, y si queremos tener una oportunidad de ganar habrá que dejarlo todo y más», argumentó el brasileño. Sobre lo que se puede encontrar esta tarde, Huertas admitió que «mucho del juego de ataque» del Holon «es generado por sus bases y escoltas». «Para nosotros va a ser muy importante saber frenarlos, porque son el gran motor de su equipo», añadió, antes de pasarle la pelota a los israelitas. «Ellos sabrán lo que tienen que hacer para frenarnos a nosotros», expuso entre risas.