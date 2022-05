«El estar aquí es un éxito rotundo, pero falta la guinda»

¿Cómo llega el Lenovo Tenerife a esta Final Four de Bilbao?

Con muchas ganas de hacer un buen papel y un buen torneo. Son competiciones de KO a partido único porque al final si no ganas el primer choque (Hapoel Holon) no llegas a la final. Por eso te planteas como carta final el primer partido. Es muy importante hacer buen partido el viernes para coger confianza y sobre todo para meternos en la final que es la idea con la que venimos.

Lo que está claro es que el Hapoel Holon no es un equipo cualquiera.

Los cuatro conjuntos de la Final Four estamos por méritos propios. El Luisbourg es un equipo con el que empezamos en el grupo inicial de la BCL, lo cual deja clara la dificultad del mismo. Por eso tanto el Manresa, como el Hapoel y los teutones hemos hecho las tareas y los méritos suficientes para poder estar a estas alturas. Lo que está claro es que no hay un rival fácil, por lo que hay que hacer las cosas muy bien para poder ganar.

¿Se puede decir que el Lenovo se encuentra en el mejor momento de la temporada?

Creo que llevamos un año bastante regular. ¿El mejor? Pues no le sabría decir, pero sí que estamos en un buen momento. En la Liga ACB en el mes de abril con tantos partidos, pues hemos competido obteniendo buenos resultados. En la BCL, lo tuvimos difícil con el Tofas, pero lo superamos... La línea del equipo ha sido muy regular durante el año y estamos en la fase final de la BCL, estamos a días de concluir la liga regular de la ACB. Estamos bien porque venimos con el equipo al completo. El mes de abril ha sido bueno y finalizamos el mes ganando al Manresa, que no fue nada fácil el pasado sábado.

¿Cuáles cree que serán las claves para el partido del viernes ante los hebreos?

Pues intentar mantener nuestro estilo, que es un estilo de juego diferente al que se juega en la Champions. Con ello hemos conseguido muchas victorias. Es ser nosotros e intentar mantener nuestro juego, el que nos ha caracterizado, además, por tener un buen nivel defensivo que es bastante importante para ganar este tipo de torneos.

Comentó que la igualdad es máxima, pero ¿qué equipo prefería para este primer partido?

Si eliges a uno te va a ganar. Al final con el que toca tienes que jugar lo mejor posible y pasar a la siguiente ronda. Ya estar aquí es lo que es y el rival que te toque no puedes elegirlo.

¿Llegar a la final supondría consolidar el respeto que se le tiene al equipo en las competiciones que juega?

Siempre lo hemos tenido. Si no llegamos a esa final, pues también lo tenemos. El miércoles leí unas declaraciones de Jasikevicius que decía que el Barcelona llega a dos Final Four consecutivas (Euroliga) y que su objetivo es intentar ser como el CSKA, que en los últimos 20 años solo ha faltado en la Final Four dos o tres veces. Eso lo eso lo estamos consiguiendo teniendo en cuenta las posibilidades de vivir donde vivimos y los medios que tenemos. Creo que el hecho de estar aquí es un éxito rotundo, pero ahora falta ponerle la guinda y ojalá se cumpla.

Y si se gana al Hapoel, a quién prefiere en esa final?

Recientemente tenemos el resultado del Manresa, que no sirve para nada por ser una competición diferente, y también con el Riesen, que nos ha ganado los dos partidos en la BCL. Bueno, de llegar, cualquiera de los dos será difícil, pero lo importante es meternos y luego hacer las cosas bien para poder optar al título.

De ganar, ¿qué supondría para el Lenovo a nivel social, económico y deportivo?

A nivel deportivo primero. Un tremendo éxito y una consecuencia de una trabajo que llevamos haciendo durante los últimos años. A nivel social, pues igual porque hemos posicionado a Tenerife en el mapa mundial del baloncesto y porque seguimos atrayendo a mucha gente para lograr que el Santiago Martín vuelva a llenarse después de la pandemia, que ha sido muy perjudicial. A nivel económico, evidentemente hay un premio y los jugadores tienen unas primas como así está establecido. Para nosotros sería muy bueno después de todos los años que llevamos de la crisis que nos llevó a tener el campo vacío. Pero más que lo económico, lo más importante es lo deportivo y lo social.