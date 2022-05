Doornekamp: «Ante el Manresa volvimos a hacer el juego que necesitamos para acabar bien el año»

¿Cómo llega el equipo a esta Final Four de Bilbao?

Creo que estamos bien. La semana anterior seguramente no fue genial con la derrotas fuera contra el Barcelona y el Bilbao, pero pienso que estos resultados nos enseñaron lo que debemos hacer para tener éxito en cualquiera de las dos competiciones. Creo que simplemente nos olvidamos de defender y rebotear tan bien como los estábamos haciendo en el último mes.

¿Cómo lo hace usted? ¿Con confianza tras haber anotado cinco triples el pasado sábado?

Bien. Siempre que tiras quieres tener buenas sensaciones cuando el balón sale de tus manos, y si esas sensaciones son buenas los resultados acabarán llegando. Evidentemente prefiero meter cinco 5 que fallar 10, y ahora mismo mantengo una plena confianza en mi habilidad para lanzar.

¿Hubiera sido muy peligroso haber llegado a Bilbao con tres derrotas seguidas después de unas semanas anteriores en las que casi no se falló?

No, habría sido peligroso si no jugáramos como necesitábamos jugar. Manresa es un gran equipo que está haciendo un año extraordinario, y si no hubiésemos estado concentrados, haciendo una buena defensa y reboteando, y jugando en equipo como debemos, entonces eso sí hubiera sido preocupante. Pero creo que hicimos el baloncesto que este equipo necesita para acabar bien el año, volvimos a la normalidad y nos dimos cuenta de que en todos los partidos es necesario cuidar esos pequeños detalles, porque si no lo hacemos, podemos perder cualquier partido.

¿Es el Lenovo Tenerife el favorito número uno para el título de la BCL?

No sé qué pensar porque, por ejemplo, este año hemos perdido las dos veces que hemos jugado contra el Riesen. Es verdad que ahora es un momento diferente de la temporada y creo que cuando jugamos contra ellos casi al principio, todavía estábamos resolviendo cómo teníamos que jugar. Pero también es un momento diferente para ellos. Esos dos partidos fueron a finales de octubre y principios de diciembre y muchas cosas han cambiado. Lo que está claro es que los cuatro equipos que estamos en Bilbao somos los equipos que merecemos estar aquí, pero no sé si hay un claro favorito. De nuestro grupo tres de los cuatro pasamos a cuartos y dos de nosotros ahora estamos en la Final Four, pero en cambio no hemos jugado contra ninguno de los otros dos clubes. No creo que haya un favorito, pero creo que todos venimos para ganar y por eso todos pensamos que tenemos la oportunidad de hacerlo.

¿Qué opinión le merece el Hapoel Holon?

Son un equipo muy talentoso en la posición de base. Son capaces de desbordar a los rivales gracias a sus individualidades, como las de Ragland, McGee y Smith. Gracias a su capacidad en el uno contra uno pueden anotar y poner el balón en donde quieren. Obviamente nuestro trabajo es tratar de que prevalezca el juego de cinco contra cinco, porque ellos tratarán de hacer valer ese 1x1 porque saben que en esas situaciones tienen muchas posibilidades de éxito.

¿Hubiera preferido un equipo con otro estilo de juego?

No, realmente me da igual. El suyo es un estilo un poco diferente al que estamos acostumbrados, pero por ejemplo Manresa también tiene algo de esta forma de jugar. Con Thomasson y Moneke, que juegan muy rápido. Pero no, creo que para mí realmente esto no me importa; este es el equipo contra el que nos toca jugar y tenemos que ganar, por lo que su estilo no afecta el objetivo.

¿Le gusta el Bilbao Arena?

Sí, sí. Es una buena cancha. Ya estuvimos allí durante tres días la semana pasada. La ciudad es bonita y la cancha también.

¿Si pudiera, a quién elegiría para una hipotética final?

Esto también es complicado de decirlo. Acabamos de jugar y ganarle al Manresa, pero esto es la Champions League, una competición que creo que es un poco más física que la ACB, por lo que Manresa podrá ser más físico. Lo primero es ganar la semifinal, y ya luego, se verá. A mí me gusta ganar a los mejores equipos, por lo que me gustaría enfrentarme al que mejor juegue en el otro partido, y ganarle.

Otra de supuestos. Si tuviera la oportunidad de elegir solo una cosa, ¿con que se quedaría? ¿Ganar la BCL o jugar la final de la ACB?

No es un buen caso hipotético porque no puedo elegir ganar la ACB [Risas]. Siempre quiero ganar, por lo que obviamente quiero las dos cosas, llevarnos la BCL y jugar la final de Liga. Pero ahora mismo, al menos para mí, hay que separar muy bien las dos competiciones; casi como si se estuvieran jugando dos temporadas diferentes. Por eso este fin de semana me gustaría ganar la BCL. La semana que viene me vuelve a preguntar por la ACB.

Sobre la ACB. ¿Se ven todavía con opciones de acabar la fase regular como cabezas de serie?

No he mirado demasiado lo que les queda por hacer tanto al Valencia como al Joventut. Pero sí sé que si ganamos los dos últimos partidos, contra el Baskonia en Tenerife y el de Andorra, nadie nos va a mover del quinto lugar. Y además existe la posibilidad de que, si el Joventut pierde, podamos acabar en esa cuarta plaza. Por eso debemos jugar duro lo que nos falta, ganar esos dos partidos y, en el peor de los casos, seguir como estamos ahora. Dependemos de los demás equipos para subir algún puesto. Lógicamente el haber perdido en Barcelona y en Bilbao nos impidió ir a por algo más, incluso el segundo puesto, pero eso ya es pasado. Ahora iremos a ganar los dos últimos partidos y veremos qué pasa.

Independientemente de que acaben en un puesto u otro, ¿a qué rival preferiría en cuartos? Lo más lógico es que sea Joventut o Valencia…

Siendo honesto prefiero tener el factor cancha a favor, por lo que sería ideal acabar terceros o cuartos. Sería fantástico poder jugar dos o tres partidos en nuestra cancha. ¿Qué rival prefiero? No lo sé. Ambos son grandes equipos, juegan de manera diferente, pero creo que podríamos tener éxito contra cualquiera de ellos. No tengo preferencias. Lo importante es tratar de ser cuartos y tener ese factor cancha.