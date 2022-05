Vidorreta: «Tenemos muchas ganas de aprovechar esta oportunidad»

La victoria del sábado contra el Manresa, el rendimiento global de las últimas semanas y la opción de jugar en su casa hacen que Txus Vidorreta sea optimista en relación a la Final Four que arranca el viernes. Cauto, pero con un discurso positivo. «Creo que estamos en un buen momento, el equipo ha respondido sensacional a un mes tan duro como fue abril, y tenemos mucha motivación y ganas de aprovechar esta oportunidad que se nos presenta de jugar una final», expresó ayer el preparador del club lagunero, tranquilo al notar que su equipo no ha ahondado en el bache que pudieron haber supuesto las derrotas contra el Barça y el Bilbao. «El esfuerzo que tuvimos que hacer en los cuatro partidos seguidos que ganamos hasta Málaga luego lo pagamos, sobre todo en Bilbao, donde no tuvimos las sensaciones correctas. Pero el equipo ha respondido de manera fantástica y estamos plenos de moral y en un buen momento para afrontar una competición durísima», reiteró el preparador aurinegro.

Advirtió Vidorreta que pese a las sensaciones positivas que percibe en su vestuario, levantar por segunda vez el trofeo de la BCL no será nada sencillo. Empezando por su rival en semifinales, el Hapoel Holon. «Es un equipo que está defendiendo bien y gracias a ello eliminó al Strasbourg y se metió con todo merecimiento en esta Final a Cuatro», dijo a nivel global sobre los israelíes, antes de hablar de algunos de sus jugadores. «Los que manejan la pelota son su principal arma, caso de Ragland, McGee y Smith, pero a la vez cuenta con jugadores de mucha calidad, especialmente Johnson, Kayser y Zack, a los que se unen otros muy buenos jugadores de equipo... Son un conjunto compensando, atlético y que hace un buen baloncesto, por lo que será una semifinal muy exigente», argumentó. Cuestionado sobre la sed de venganza en su plantilla tras perder en las dos últimas Finales a Ocho, Vidorreta no cree que la misma exista. «Ya estamos en semis y una final a cuatro nos va mejor, porque un sistema de competición así, con el grado de agresividad física que tiene la Champions, no nos va bien. Estamos un paso por delante de la temporada pasada, y además en una dinámica positiva y en una buena disposición física y mental para jugar a tope, que es lo que se necesita para tener opción de meterte en la final», explicó el técnico canarista.