«Hicieron su juego ocho minutos»

Se congratulaba ayer Vidorreta de la victoria que le permite estar a los suyos en playoff ya matemáticamente, pero sobre todo «alcanzar las 20 victorias», un hito que «se ha logrado prácticamente tres seguidas» toda vez que en el año de la pandemia su equipo «iba camino de lograrlo». «Esta cifra redonda indica muy bien el trabajo que está siendo el club y todos los que le rodean para que el Canarias siga codeándose con los mejores», expuso el bilbaíno, satisfecho por la forma en la que los suyos afrontarán la Final Four de Bilbao tras un partido en el que «el Manresa solo jugó su baloncesto durante ocho minutos».

Sobre el partido de ayer Vidorreta habló de un duelo «igualado» y jugado «a alto ritmo». «Manresa pudo correr al principio, pero nosotros tuvimos mucho acierto en el triple para aguantar el arreón y acabar por delante; ya el segundo cuarto fue nuestro, jugando con acierto en ataque y solidez en defensa, controlando el rebote para que ellos no pudieran correr... Llegamos a tener una ventaja de 14 puntos que no consolidamos porque cometimos luego muchos errores y pérdidas que les han permitido correr y volver al partido. Pero es verdad que siempre que se pusieron a siete reaccionamos bien; y tras hacer la goma varias veces, encontramos tres buenas defensas y dos triples seguidos para jugar con ventajas de más de diez puntos y acabar ganando», dijo a modo de resumen.

También se alegró el técnico del Lenovo de la reacción de los suyos. «Hemos jugado tres partidos seguidos fuera y tras el gran encuentro en Málaga coincidió que nos dieron todos los galardones; es lógico que tengamos un bajón. Pero el entrenador debe identificar el problema, y los jugadores han tomado el camino adecuado que fue el aprovechar este partido para llegar con las mejores sensaciones a Bilbao», explicó.

Cuestionado por el cartel de favorito en la BCL, Vidorreta no escurrió el bulto. «Esta es la quinta fase final que jugamos y puedo entender perfectamente que digan que somos favoritos en nuestra eliminatoria», expuso el preparador isleño. «Además llegamos en una muy buena racha de resultados en Champions, y eso es algo que me preocupa, y aunque creo que tenemos baloncesto, el rival, el Hapoel Holon, también», expuso el preparador canarista, que de nuevo se lamentó de que «se esté retornando a un baloncesto» que no le hace gracia. «Me gusta el que hemos vivido en este partido, y no el que parece balonmano y en el que los penalizados son los jugadores grandes; y es importante recuperar ese estilo», argumentó.

