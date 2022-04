Txus: «Al final no defendimos»

El entrenador del Lenovo Tenerife, Txus Vidorreta, consideró que la clave de la derrota encajada en Miribilla fue que su equipo «no defendió en los últimos cinco minutos», en los que fue «el club de amigos del Bilbao Basket» y, especialmente, del dominicano Ángel Delgado «durante buena parte del partido». «En los últimos cinco minutos no hemos defendido y los errores individuales nos han penalizado. Alex (Mumbrú) no se puede quejar de que hemos mandado a Delgado a la línea de tiros libres. Somos amigos del Bilbao, pero no se trata de serlo en la pista», bromeó el técnico bilbaíno.

Vidorreta admitió que su equipo tuvo «buena toma de decisiones en el primer cuarto» de un segundo en el que ya «percibió» que a los suyos les faltaba «algo de punch que el Bilbao sí tenía». «Empezamos mal el tercer cuarto, aunque reaccionamos para ponernos por delante. Pero en los últimos cinco minutos no hemos defendido y cuando un equipo hace eso, pierde», apuntó, sin olvidarse de «algunos errores individuales» defensivos en ese tramo. «Me duele la derrota porque no estuvimos al nivel que puede estar este equipo y al que ha estado durante buena parte de la temporada», añadió. En ese sentido, Vidorreta quiere ser optimista de cara a lo más inmediato. «Estamos mejor que el año pasado antes de la Final Four de Moscú, pero no lo suficientemente bien y eso hay que cambiarlo de cara al sábado. Es importante para acabar lo más arriba posible, concretar el puesto de playoff y llegar bien al retorno a Bilbao para la Champions», concluyó.