Txus: «Nos falló el tiro exterior»

El entrenador del Lenovo Tenerife, Txus Vidorreta, se mostraba ayer satisfecho a medias, ya que a su entender la imagen de su equipo, pese a la derrota, fue buena. «Creo que hemos hecho un buen partido, con un buen tono defensivo, en especial los primeros 20 minutos. El Barça reaccionó al 4-9, pero hicimos lo que se pidió, que fue seguir trabajando y teniendo fe para irnos uno arriba al descanso», comentó el técnico aurinegro sobre lo sucedido en los 20 primeros minutos. «Estábamos teniendo buenas lecturas, pero fallando algunas cosas que no debemos en la pintura, al margen de que no estuvimos al nivel que se necesita en el tiro exterior para ganar en el Palau», añadió al respecto.

Ya del segundo tiempo Vidorreta destacó el «ser capaces de encontrar al mejor Gio» para «mantenerse en el partido gracias». «Aún así el Barça ya estaba dominando y logrando canastas importantes, pero seguimos a un alto nivel defensivo para llegar vivos al final», resaltó el preparador canarista, que también se lamentó «de las dos pérdidas de Salin» y de un triple final que «ni tocó aro».

También valoró Txus que, «en un partido sin exceso de acierto e incómodos» su equipo fue «capaz de competir mejor que la última vez». «En diciembre fueron muy superiores», reseñó, para destacar que su rival «estaba en 17 de valoración al descanso, algo que demuestra que tampoco estaba cómodo». «Que luego anotaran de fue clave», concluyó.

Kyle Wiltjer, duda para el miércoles

Al margen de la derrota, la nota negativa del partido de ayer por la lesión de Kyle Wiltjer, que se tuvo que retirar al banquillo a poco más de dos minutos para el descanso, para ya no volver a jugar más. «Ha tenido un golpe en el gemelo derecho y no hemos querido forzar, ni él se encontraba en condiciones», expuso luego Vidorreta sobre su ala pívot, pendiente de su evolución para saber si podrá jugar o no el miércoles en Bilbao. «Para nosotros es muy importante recuperar a Kyle», añadió el técnico, que sí confía en las prestaciones del resto del plantel para el duelo en Miribilla. «Para el miércoles creo que estaremos bien. Si hay tres noches entre partido y partido creo que podemos recuperar sin problema para competir a tope», explicó. La expedición canarista vuela hoy de Barcelona a Bilbao.