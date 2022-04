Una ventaja relativa para el Lenovo Tenerife. La derrota sufrida el jueves por el Barça en Euroliga contra el Bayern deja sin apenas margen de error a los de Jasikevicius en su objetivo de entrar en la Final Four de la máxima competición continental. Situación que, sobre el papel, favorece a un CB Canarias que visitará el Palau el domingo para medirse a un rival que podría tener la cabeza -y tal vez a varios de sus efectivos- en otras lides. Aún así, Txus Vidorreta no se fía en absoluto. “Creo que van a dar prioridad a lo que tienen por delante en Alemania porque tienen la obligación de ganar un partido, pero el Barça nunca regala nada”, ha comentado el técnico del cuadro aurinegro.

No esconde el preparador canarista que, “de los próximos tres partidos que tiene el Barça, los del playoff de Euroliga son los más importantes”, ya que “deben ganar al menos un partido en Alemania”. “Pero conociendo al club, al entrenador y a los jugadores sé que no nos van a regalar nada”, aclara de inmediato Vidorreta, que solo ve la fórmula de “hacerlo perfecto para tener alguna opción”. “Si no, será imposible”, apostilla, ya que, además, los catalanes “dispondrán de tiempo de preparar bien el partido y luego recuperarse”.

Teniendo en cuenta esa posible distracción de los azulgranas, Vidorreta pone como ejemplo “el camino marcado” por los equipos que han logrado ganar recientemente al Barça. “El Unicaja y el Zaragoza tuvieron que hacerlo muy bien y a tope los 40 minutos para poderles ganar; nosotros debemos ser intensos y tener un alto grado de actividad”, comenta el técnico canarista. Para el entrenador aurinegro también fue clave que el Bayern “aprovechara” de la mano de Thomas, “las situaciones liberadas de tiro” de las que dispuso. “Tendremos que encontrar la manera de que haya jugadores que puedan ser determinantes e identificarlos”, agrega el preparador del cuadro isleño.

Números en mano, a Vidorreta le gustaría dar continuidad a una tendencia que ha permitido que “en muchos partidos a lo largo de estos tres últimos meses” el Lenovo haya dejado a sus “rivales por debajo de los 70 puntos, incluso de los 65; tanto en Liga como en Champions y en Copa”. Guarismos en los que será clave, según el bilbaíno, “la mentalización defensiva y del rebote”, dos aristas determinantes “en la recuperación del equipo tras un mal diciembre”. A ello añade el máximo responsable del banquillo del Canarias la obligación de tener fluidez en el lado ajeno de la pista. “Si no estamos cómodos en ataque, con jugadores a un muy alto nivel, es muy difícil ganar a equipos como el Barça o el Real Madrid”, añadió el vasco.