Gio solo se ve de aurinegro

Cuestionar que Gio Shermadini ha encontrado en el CB Canarias la horma de su zapato es absurdo. Lo dice su continua sonrisa en el día a día, lo dicen sus números particulares, y lo dice, por extensión el gran rendimiento que en estos tres últimos años viene alcanzado el conjunto aurinegro gracias, en buena medida, a la aportación del poste georgiano. Una simbiosis de manual que puede tener continuidad... indefinida.

El club le ha dado todo.

La vinculación entre el Lenovo y Shermadini se extiende aún otra temporada más. Hasta el término del ejercicio 22/23. Serían ya cuatro años de aurinegros. Pero a Gio parece gustarle tanto el amarillo y negro que no esconde sus preferencias para extender dicha unión. «Realmente me siento muy bien aquí, y tanto a mí como a mi familia el club nos lo ha dado todo. Estoy pensando en acabar mi carrera en este club; no pienso en otros sitios y creo que este será mi último equipo», ha señalado el interior georgiano.

Como Huertas.

Con 33 años cumplidos hace algo menos de tres semanas, a Shermadini no le importaría marcar un camino similar al que viene trazando Marce Huertas. «Cinco o seis años más», expresó entre risas. «No sé cuántos años más jugaré, pero si el club quiere que me quede, me quedaré para siempre; aquí me siento muy bien», reiteró, ya en un tono más pausado. Ahora deberán ser el director deportivo Aniano Cabrera, y Octagon Basketball Europe, la agencia del jugador, la que se encarguen de poner negro sobre blanco.

Centrado en el Barça.

Una negociación que ahora debería quedar en segundo plano, toda vez que el Canarias se encuentra inmerso en el tramo más importante de la temporada 21/22. La siguiente parada aurinegra será este domingo, contra el Barça, en el Palau Blaugrana. «Una gran cancha», como la califica Gio en la que su equipo se medirá a un rival «muy complicado» y que «juega un gran baloncesto». «Será un partido muy bonito para ver, desde la tele y desde la grada», añade Shermadini.

En el mejor momento.

Reto que en otro tipo de circunstancias podría antojarse como imposible, pero que en este instante parece factible para el cuadro lagunero. En primer lugar, según Shermadini, porque los aurinegros atraviesan el que seguramente es su «mejor momento de la temporada». «Realmente estamos jugando muy bien, ganando partidos y en un buen momento», comenta el interior canarista, que también expresa su deseo de «continuar con este nivel y este feeling» ya que los suyos están «ante un tramo clave, tanto en la ACB en busca de la mejor posición posible; y por supuesto en la BCL, con los importantes partidos que habrá en Bilbao».

Sin confianzas.

Lo que no considera Shermadini es que el Barça llegue al encuentro del domingo con distracciones por culpa de su eliminatoria de cuartos de la Euroliga. «Han perdido los dos últimos partidos en ACB, pero no creo que sea un problema para ellos, porque seguro que prepararán bien nuestro partido y estarán listos», considera Gio, que destaca la capacidad para anotar de los de Jasikevicius. Es por ello que el georgiano señala hacia «la defensa» como un aspecto vital «Si lo hacemos bien atrás y logramos frenar sus contragolpes podremos llevar el ritmo del encuentro y tendremos opciones», relata.

«No estoy cansado».

Una de las posibles ventajas con las que afrontará el Lenovo este próximo partido es el tiempo del que dispondrá para preparar el duelo. Una semana entera frente al doble compromiso de Euroliga (el martes y hoy) ante el que se encuentran los azulgranas. «No sé cuantos partidos hemos jugado ya este mes... ¿Diez? Y todavía nos quedan tres más que son muy importantes. Pero cuando ganas siempre todo está bien, las sensaciones son muy positivas, y queremos más. Yo no estoy cansado, me siento bien; y seguro que mis compañeros también», argumentó Gio.

Ser cabezas de serie.

De ganar al Barça, el Canarias alcanzaría las 20 victorias a cuatro jornadas para el término de la fase regular de Liga Endesa. Una situación que mantendría intactas sus opciones de ser cabeza de serie. ¿Cuánto más necesitarían los aurinegros para ello? «¡Ufff! Es muy difícil decirlo. Ese es nuestro objetivo pero no sé cuántos partidos necesitaremos ganar, porque está todo muy igualado», apunta el pívot, que incluso no renuncia a algo más. «Ser Top 4 es lo más importante, pero quedar en un puesto mejor sería algo muy grande para el club», concluye el interior.