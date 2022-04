Evitar un partido ‘trampa’

El Lenovo Tenerife tiene varias piedras en el camino esta semana. No ya solo el viaje realizado a Turquía para jugar contra el Tofas Bursa en el marco de la Basketball Champions League (BCL) y que con mucho sufrimiento ganó el partido (73-74), consiguiendo el billete directo a la Final Four de Bilbao, sino el tortuoso calendario que acompaña a los aurinegros durante los últimos dos meses entre competición y competición.

Lo cierto es que se sabía desde principios de año tras los partidos aplazados que se sumaron por motivo de la pandemia y que han convertido el final de la temporada regular de la ACB en un sin vivir. Tanto es así que esta noche, a partir de las 20:30 horas, y sin descansar, el conjunto aurinegro recibe la visita del Urbas Fuenlabrada en el pabellón Santiago Martín sin descansar y con solo un entrenamiento para preparar el encuentro.

Con el equipo madrileño llegará a la Isla para disputar el partido el excanarista Álex López

Se trata, sin duda, de un partido trampa para los aurinegros por ese cansancio acumulado y mucho más teniendo como referencia que en diciembre del año pasado, en la ida, el Lenovo cedió por 104-96 ante el conjunto madrileño.

Lo que está claro es que es milagroso el camino andado por los jugadores que dirige Txus Vidorreta, que no deja de hacer encajes de bolillos para dosificar una plantilla que se encuentra realmente cansada. Su objetivo, entonces, es que lo esté lo menos posible para evitar quemar al grupo, muy cargados de minutos.

Lo dice el calendario que han tenido los del Santiago Martín en las últimas seis semanas en las que ha jugado un total de 13 encuentros entre BCL y ACB, de los que solo han perdido dos. Aún así, durante los últimos, las victorias han sido un poco complicadas y por muy poco, así como las derrotas. Valga los ejemplos de los dos compromisos contra el Tofas Bursa (78-77 y 73-74); el Gran Canaria (89-77, como visitante); Valencia (92-88, como visitante) o el Real Betis tras un prórroga (99-97). En estos encuentros se ha notado un desgaste importante que ha lastrado un tanto el juego del equipo.

No obstante, el técnico vasco ha puesto en valor el trabajo de los suyos que les ha permitido consolidar sus aspiraciones de estar en el playoff por el título. Es sexto y con un balance de 17 victorias por 10 derrotas, a un solo triunfo del Valencia, Manresa y Juventud de Badalona y a dos del Real Madrid, segundo en la tabla clasificatoria.

Ante el Urbas Fuenlabrada, lo normal es que algunos de los jugadores con más minutos en las piernas descansen algo más, dando mayor iniciativa al resto de los compañeros, pero con igual exigencia por el triunfo.

Después del tute de Turquía, Vidorreta exige un paso al frente al resto de jugadores para no bajar la intensidad y no dar entrada a la sorpresa, por lo que la defensa será una de las premisas incuestionables dentro de la cancha, presión al balón e intensidad en las líneas de pase y en las ayudas. Y por supuesto, el control del rebote, uno de los mayores handicaps del equipo a lo largo de toda la competición. Y es que a Txus no le gusta perder ni a las canicas.

Enfrente esta noche tendrá al Urbas Fuenlabrada, un equipo herido que busca alejarse de los puestos del descenso. De hecho es decimoquinto con un balance de 7 victorias y 15 derrotas, aunque los dos últimos partidos los ha ganado, contra el Bilbao Basket (87-82) y Obradoiro (93-92).

Se basan en un fuerte quinteto conformado por Obi Omegano, Ziga Samar, Leo Meindl, Dusan Ristic y Kwan Cheatham. Además, uno de los incentivos para esta tarde es la vuelta del tinerfeño Alex López, que integra la plantilla fuenlabreña. Son puntos, rebotes y buen hacer que el Lenovo Tenerife deberá trabajar para minimizarlos.