El Lenovo, a por un premio mayúsculo

Una victoria con valor añadido. El Lenovo Tenerife afronta este martes en Turquía (17:00 horas) un duelo que, de ganarlo, le reportaría pingües beneficios, principalmente en lo deportivo, pero también en los planos físicos y moral, e igualmente en el aspecto económico. Visitan los de Txus Vidorreta al Tofas Bursa con la intención principal de repetir la victoria de la pasada semana contra el propio club otomano (78-77), resultado que certificaría el pase de los aurinegros a la Final Four de la Basketball Champions League.

Al margen de la relevancia deportiva del hipotético triunfo, resolver el cruce por la vía rápida supondría una inyección de moral para un conjunto que ya se creería por completo estar en disposición de aspirar a prácticamente todo en el venidero tramo final del curso. Además, no verse abocado a tener que jugar el duelo de desempate -fijado para el martes 19 en el Santiago Martín- significaría para el cuadro lagunero aliviar su cargado calendario, toda vez que el de Bursa será su quinto duelo en apenas 12 días (el decimotercero en poco más de cinco semanas) para recibir el jueves, y con apenas 48 horas de descanso al Fuenlabrada. El otro plus motivacional de los aurinegros es el económico, ya que de meterse en la Final Four aumentaría el premio final monetario de la BCL. Argumentos de sobra para poner todos los huevos en la cesta continental.

Aunque seguramente no le importará un desenlace calcado, ya ha advertido Vidorreta que el duelo de este martes en Turquía poco tendrá que ver con el jugado por el Lenovo y el Tofas en Los Majuelos. El pasado miércoles el cuadro canarista arrancó en modo torbellino, con 17 puntos de Salin en el primer cuarto para liderar un parcial de 30-15. El técnico aurinegro espera un tanteador más apretado desde el salto inicial, como también desea que su equipo corrija lo que va camino de convertirse en una peligrosa costumbre: complicarse encuentros que tiene medianamente encarrilados.

Le ocurrió hace algunas fechas con el Betis, adversario ante el que tuvo que irse hasta la prórroga -y con tiro verdiblanco para ganar- pese al 73-65 a cinco minutos del final. Y se repitió hace nada contra el Tofas, cuando después de ese espectacular arranque, llegó a tocar techo con el +18 (63-45) del tercer acto. Solo un tiro libre final de Huertas decidió el pasado miércoles la victoria canarista. Esta vez, jugar con fuego en territorio hostil no se antoja lo más aconsejable. Para ello parece casi imprescindible no repetir la intermitencia anotadora que evidenció el club tinerfeño en varios tramos de la contienda. La diferentes defensas zonales planteadas los turcos y la incomodidad de Huertas y Fitipaldo para invertir el balón con fluidez tuvieron mucho que ver en esta sequía.

El Lenovo también salió del primer partido de la eliminatoria contra el Tofas con varios aspectos más en su debe, la mayoría señalados en rojo. Uno de ellos, cerrar su rebote, toda vez que el cuadro otomano capturó hasta 12 segundas opciones tras el descanso -16 en total-, de las que produjo una docena de puntos. De la misma manera, y relativamente minimizada la producción de los anotadores Cruz y Ennis (18 puntos entre los dos), parece clave atar en corto a Elgin Cook. El versátil norteamericano hizo mucho daño gracias a una manifiesta verticalidad que no acertaron a frenar ninguno de sus pares. Corregir estas facetas del juego supondría un impulso adicional para que el Canarias no deje pasar la ocasión de sacar el billete para la Final Four.