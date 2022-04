Vidorreta: «Lo mejor es el resultado»

Para Vidorreta a su equipo le «faltó algo de personalidad». «No estuvimos al nivel que se requiere en el playoff», expresó igualmente, para poner el foco en el arranque tan sencillo. «Nos hemos equivocado porque pensamos que iba a ser fácil, y creo que empezamos bien, pero cuando cogimos ventaja nos hemos venido arriba. Ya nos dieron un susto, pero por suerte no es decisivo. Ahora nos tenemos que poner las pilas y mejorar en todos los sentidos y jugar con mucha más energía e intensidad», argumentó el preparador canarista sobre lo que le espera a los suyos en el segundo duelo de la eliminatoria. Por otro lado, en el cruce cuyo ganador se mediría al Canarias en una hipotética semifinal, el Hapoel Holon venció con facilidad al Strasbourg (93-75).

«Hay tensión en la cancha con Laso»





El técnico del Lenovo fue ayer protagonista de la sección No más tópicos, realizada por acb.com. «No he recibido ofertas del Barça ni del Madrid, pero creo que no se debe decir de quién has recibido ofertas, sino a quién entrenamos... Pero no, no he tenido ofertas de ellos», fue una de las respuestas del vasco, que admitió una «evidente tensión dentro de la cancha» con el madridista Pablo Laso. «Pero fuera de ella creo que tenemos una relación cordial», aclaró, para admitir igualmente que con «algunos árbitros» su feeling es «muy bueno y con otros, no tanto». «Los mismos a veces tienen comportamientos distintos con diferentes entrenadores y equipos, pero es ley de vida y sé que hay cosas que no se van a conseguir», concluyó.