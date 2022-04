A por el triunfo que tanto se le resiste

Una ocasión pintiparada para acabar con una mala racha que ya dura más de lo debido. Desde el 4 de marzo de 2017 el Lenovo Tenerife no es capaz de doblegar a su rival de hoy, el Real Madrid (75-64). Hace ya más de un lustro. Desde entonces, a los laguneros no les ha quedado otra que hincar la rodilla, una vez tras otra –hasta un total de 15– frente al cuadro blanco. Ocho en fase regular de la Liga Endesa, otras dos en el playoff de cuartos, un par más en la Supercopa y, como añadido, tres en la Copa del Rey, la última de ellas a mediados de febrero en Granada. Esta tarde, la historia más reciente puede cambiar. En parte por las ganas y deseos de los aurinegros de desquitarse de lo que va camino de convertirse en una maldición, pero también porque el conjunto preparado por Pablo Laso aterriza en el Santiago Martín en el momento más titubeante que se le recuerda en años.

Tampoco afronta el duelo de hoy el Lenovo exento de esas dudas, en especial aquellas a modo de desconexión que le acabaron condenando a la derrota en sus cercanos duelos contra el Gran Canaria y el Valencia. Ante los claretianos fue en el tercer cuarto (25-11), y frente al club taronja, justo después del descanso (27-11). Hoy, otros diez minutos malos –o incluso menos– serían pasaporte asegurado a la derrota contra un rival de mayor entidad y empaque que los precedentes. Sin embargo, ese factor de irregularidad –pero en el rival– es el que debe explotar esta tarde el conjunto de Txus Vidorreta. Y es que el equipo merengue acumula una racha casi inédita desde que Laso ocupa su banquillo. El bache es tal que los blancos solo han ganado nueve de los 21 encuentros que han disputado desde el 30 de enero. Su balance es de 2-1 en la Copa, 3-4 en Liga Endesa y 4-7 en la Euroliga.

Pero de una manera o de otra, el tener al cuadro aurinegro delante parece ser siempre un bálsamo sanador para este Madrid, en el que Laso ha dado con la fórmula para cortocircuitar a los de Txus Vidorreta. Y lo hace el donostiarra colocando a un perro de presa sobre Marcelinho. Con Hanga lesionado, buena parte de las papeletas para desempeñar de nuevo esta labor recaen sobre Jeff Taylor, especialista en amargar al paulista. De que el base canarista salga indemne de la telaraña física que le tejerá el sueco dependerán buena parte de las opciones aurinegras de triunfo.

Libertad en la dirección de juego que debe tener también repercusión positiva en la fluidez ofensiva lagunera. Por un lado para que entre Shermadini y Guerra traten de atenuar el miedo que siempre siembra Tavares en la zona. Y también desde el 6,75. Así, los de Vidorreta bien harían en acercarse a los guarismos de las últimas jornadas –con más triples tirados que lanzamientos de dos– y que le han convertido en el conjunto de toda la competición que más anota desde el arco: 10,28 de media, aunque seguido de cerca por su rival de hoy (10,08). Nada que ver –al menos de lado isleño– con lo sucedido en la semifinal copera, en la que al Canarias le fue imposible casi dejarse ver desde fuera (1/6 al descanso) por culpa del planteamiento propuesto por Laso. Son solo algunos detalles que necesita hoy el Lenovo para acabar con su particular mal fario, sumar una victoria de prestigio con la que agarrarse a la zona de playoff, y afrontar con la máxima motivación lo que le queda por delante en abril.

Dejan Todorovic no escondió que existe «cansancio» en la plantilla del Lenovo tras jugar dos partidos en tres días, pero a la vez confía en que esta tarde, a la hora del duelo, los aurinegros llegarán «frescos» a un partido complicado. El serbio no se fía de la mala dinámica del Real Madrid, al que será «difícil ganarle». «Ese es nuestro objetivo», recalcó el exterior canarista. «Será un encuentro de mucha exigencia física, por lo que será clave controlar el rebote defensivo», añadió Deki. Por su parte, Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, se muestra esperanzado en que los suyos podrán reaccionar ante el Lenovo Tenerife, un equipo que considera pondrá un partido «exigente», por lo que sus jugadores deberán «ser competitivos» y «tener energía». «Debemos tener claro que hay que identificar sus puntos fuertes, ser competitivos y tener energía porque si no será un partido complicado. Shermadini es un jugador referente para ellos y ahí tendremos mucho trabajo con Poirier, Tavares y Yabusele», comentó el vasco.

Todorovic: «Es clave controlar el rebote»