El Lenovo quiere asaltar La Fonteta

El Lenovo Tenerife comienza esta tarde, a partir de las 20:00 horas y en La Fonteta, en Valencia, otro mes de vértigo, un abril con el que tendrá que hacer cuentas físicas para afrontar una gran cantidad de partidos entre los correspondientes de la ACB y los de la Basketball Champions League (BCL). Y la primera parada es el encuentro de hoy, perteneciente a la Jornada 20 y que fue aplazado, ante el siempre todopoderoso Valencia Basket.

Se trata de un equipo que desde que se inició la competición ha ido de menos a más, aunque ya ha alcanzado la velocidad de crucero que se le presumía al principio de la temporada tras el fichaje de Joan Peñarroya para llevar las riendas del equipo. Racial, vehemente y listo, unas cualidades que han calado al equipo que entrena.

En este caso, los de Txus Vidorreta no se quedan atrás. Tras una crisis de juego acaecida en el mes de diciembre y principios de enero, con problemas del covid incluidos, los aurinegros han dado un importante paso hacia adelante en el mes marzo, en el que solo ha cedido en un encuentro, contra el eterno rival, el Gran Canaria, por 89-77. Es un importante 6 victorias de 7 que indica que el equipo no quiere quedarse descolgado de la lucha por una de las cuatro primeras plazas de la clasificación de cara al playoffs por el título (el Barça y el Real Madrid parecen los dueños de las dos primeras) en franca competencia con el Baxi Manresa, Juventud y Valencia Basket, su rival de hoy.

Este miércoles, el Lenovo Tenerife no lo pasó bien ante el Coosur Betis, el actual colista de la competición, al que ganó tras una prórroga (99-97) sembrando dudas entre los aficionados. Pero aquí Vidorreta está completamente tranquilo, porque los datos son muy claros, un balance de 6 victorias en 7 partidos, lo que no está nada mal. No obstante, el objetivo ante el Valencia Basket es corregir los errores que se han sucedido a lo largo de estos dos últimos partidos.

El primero de todos es atajar las pérdidas de balón en momentos clave de los partidos y luego el control del rebote y de los ataques largos para que no sean precipitados.

Corregidos todos estos apuntes, el conjunto canarista volverá a centrar todos sus esfuerzos en defender las líneas de pases y crear dudas en el ataque valenciano. Pero al mismo nivel de importancia es, y ya es repetitivo, «controlar el rebote», una de las premisas innegociables de Vidorreta. Y más si cabe ante el Valencia Basket y su gran poder reboteador.

Lo que tiene claro Txus Vidorreta es que el enfrentamiento entre valencianos y tinerfeños será «un partido abierto». En este caso, el equipo de Peñarroya, a pesar de un comienzo algo titubeante, con un cuadro importante de lesiones incluido, ha cogido velocidad de crucero. De hecho, ya se encuentra por encima del Lenovo en la clasificación con un balance de 16 victorias y 8 derrotas frente al tinerfeño (15/9). En el mes marzo ha disputado nueve encuentros, cuatro de ellos en Eurocup.

Ha ganado al Barça (86-76), Baxi Manresa (90-85), Reyer (86-80), Zaragoza (81-79), Bourg (77-88) y UCAM Murcia (71-72) y ha cedido ante el Juventud (76-68), Bursapor (86-80) y Olimpija (82-76). Mal presagio, si se tiene en cuenta que durante este mes no ha fallado como equipo local.

¿Las armas del Valencia Basket? Pues muchas y variadas cimentadas en un quinteto conformado por Xabi López-Arostegui, Víctor Claver, Bojan Dubljevic, Martin Hermannsson, Jaime Pradilla y el excanarista Mike Tobey. Pero le secundan Sam Van Rosson, Jasiel Rivero, Louis Labeyrie, Nenad Dimitrijevic. No estará Klemen Prepelic, lesionado de gravedad en uno de sus brazos la semana pasada. Es un equipazo que combina físico y fuerza con una tremenda paleta de anotadores importantísima que lo hacen un año más favorito a disputar el playoffs por el título. Equipo para ello tienen, sin duda.