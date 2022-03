«Somos merecedores de la victoria»

El técnico del Lenovo Tenerife, Txus Vidorreta, aseguró ayer que «hemos sido merecedores de la victoria», reconociendo no obstante que el Betis ha jugado, posiblemente, uno de los mejores partidos fuera de casa en las últimas semanas, «con lo que también hubiesen sido dignos vencedores hoy [por ayer]».

No tuvo reparos en señalar que a pesar de los aurinegros empezaron bien, con posterioridad se salieron del plan de juego debido a la existencia de una precipitación a la hora de jugar las posesiones «con un ritmo que no nos convenía y porque no sacábamos ventajas para jugar rápidos y en cambio tampoco lo hacíamos en el 5x5». En este punto señaló que casi todos los tiros en este periodo inicial se producían entre los 10 y los 14 segundos, «lo que no estaba el plan del partido a nivel ofensivo», dijo.

Esta situación fue clave, en su opinión, para entender las ventajas que cogieron los sevillanos, que llegaron a estar 13 puntos por arriba, un momento delicado que se equilibró en el segundo cuarto gracias al «trabajo defensivo» del equipo en general. Esto pudo «cortar la sangría» que le había producido a su equipo el Betis, especialmente Evans, que se convirtió en una tortura penetrando la zona y sacando el balón para un exterior o un interior.

Txus Vidorreta se quejó de los fallos en el último ataque de tres periodos diferentes, «lo que nos ha dado inseguridad», pero a pesar de todo «el equipo ha reaccionado bien y hemos conseguido canastas importantes» que dieron la victoria a los aurinegros tras cumplirse la prórroga.

Hubo, incluso, lugar a cierta queja por las decisiones arbitrales; primero por la eliminación de Aaron Doornekamp, cuando estaba siendo un jugador vital para defender a Burjanadze, que condicionó el partido, y que cuya «quinta falta no fue». La segunda protesta fue con respecto al choque ante el Granca, del que dijo «he revisado el vídeo y no me ha gustado nada», apuntando que hubiera sido posible que su equipo hubiera acabara sin fallo en el balance de victorias-derrotas de marzo.