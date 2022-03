«El rebote y el ritmo de juego», pasaporte para ganar el derbi

No oculta Vidorreta que su equipo ha «crecido en muchos aspectos», lo que le ha permitido «progresar durante 2022». «Estamos en una línea muy buena y eso es algo que se ve en los resultados y en las sensaciones que transmite el equipo; ahora debemos tratar de alargar las buenas rachas», comentó el bilbaíno, que igualmente valora las prestaciones del Granca. «Ellos son primeros en su grupo de Eurocup, pese a algún problema más en Liga Endesa. Tienen una plantilla larga con jugadores de mucha calidad y se han reforzado muy bien», apuntó el entrenador canarista, que ve a los claretianos con armas en todos sus puestos.

«Tienen grandes manejadores que nos van a hacer daño porque poseen mucha calidad, caso de Slaugther, Dennis, Albicy, Chery... Luego, un gran poderío físico en el interior con Pustovyi, Stevic, Diop... Y buenos y grandes jugadores en las posiciones tres y cuatro como Salvó, Brussino, Shurna, Balcerowski e Ili Diop», argumentó sobre el equipo amarillo. «Es una plantilla muy completa, de las más importantes de la competición tras los equipos que militan en Euroliga. Seguro que ellos se sienten convencidos de que nos pueden ganar», añadió.

Cuestionado de nuevo por un posible duelo a muchos puntos, Vidorreta no titubeó. «Juegan con un ritmo alto, pero ahí nosotros también somos capaces de hacerles daño; aunque si no hay una ventaja clara nos gusta ser sólidos en el cinco contra cinco y darle valor a cada posesión», concluyó.

Un duelo clave para abrir brecha





Tiene la ocasión esta noche el Lenovo Tenerife de volver a asestar un golpe particular a su vecino regional, pero sobre todo –y pese a que por delante le resten todavía otros 11 encuentros más–, y dentro de su propósito de repetir presencia en los playoff, abrir una considerable brecha respecto al noveno puesto. El que precisamente ocupa ahora el cuadro claretiano. Aún así, Txus Vidorreta prefiere mirar hacia arriba. «Nos quedan dos partidos pendientes [respecto a la mayoría de equipos] y si bien somos sextos, tenemos solo ocho derrotas, las mismas con las que cuenta el tercer clasificado», dijo el bilbaíno. «Es un partido importante, aunque no decisivo porque tenemos colchón, pero si lográramos la victoria ya tendríamos, respecto a algunos equipos que luchan por el playoff, una diferencia bastante complicada de igualar», añadió. Renta que, en el caso del Granca, sería –en el peor de los casos– de cinco derrotas más el average particular.