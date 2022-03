Porfi Fisac: «Es una obligación ganar»

Porfi Fisac, técnico del Gran Canaria, se agarra a la necesidad de su equipo para poner fin esta tarde a la mala racha de los hoy locales frente al Lenovo. El segoviano considera que «es una obligación ganar el derbi», resaltando que se trata de «un partido vital de cara a clasificarnos para el playoff», recalcando que las matemáticas obligan al equipo a ganar, para no alejarse más de los ocho primeros. El técnico claretiano considera que las estadísticas avalan que los aurinegros están jugando hasta el momento mejor que ellos, confiriéndole a su rival una cierta vitola de favorito, pero aclarando a continuación que él «nunca» «al Arena para perder».

Fisac alabó el trabajo de la dirección deportiva y del cuerpo técnico del Lenovo en los últimos tiempos, resaltando que en su opinión «ha adoptado un criterio de plantilla muy lógico, apostando por incorporar a jugadores muy inteligentes, con la capacidad de leer las distintas variantes que se producen en el juego». También reconoció las dificultades para poder minimizar la aportación de jugadores como Shermadini y Huertas, del que no dudó en afirmar que «es el máximo exponente de la inteligencia dentro de la pista». Porfi recalcó no obstante que sería un error no tener en cuenta el resto de alternativas de un equipo compensado en todas sus líneas, con jugadores que conocen muy bien la ACB y que en su opinión «realizan un baloncesto del mas alto nivel». También confirmó que Kenny Chery debutará por la sobrecarga de partidos de otros jugadores en su puesto.