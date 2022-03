Txus: «Este 6-0 tiene mucho mérito»

Txus Vidorreta se mostró ayer satisfecho por la victoria del Lenovo, aunque no por completo al ver como se le complicó el encuentro por varios errores innecesarios. «Ha sido un partido igualado, como suponíamos, entre dos equipos que queríamos ganar pero a la vez preservar un poco a los jugadores al no haber en juego nada más allá de la victoria», reconoció el técnico, que se queda con el «poder repartir minutos entre diferentes jugadores y alargar la rotación». «Al final, tras complicarnos por hacer cosas que no debíamos, tratamos de ganar y lo hemos logrado con una buena defensa y acierto en ataque», añadió el técnico bilbaíno, que le dio valor al balance de 12-3 que acumulan los suyos este curso en la BCL. «Este 6-0 creo que tiene mucho mérito», insistió.

No escondió Vidorreta que en ese epílogo tuvo que tirar de toda su artillería. «En casa tienes que jugar para ganar, y al final si el partido va igualado deben estar en cancha los que habitualmente ayudan a ganar», dijo en referencia a la presencia de «Huertas, Salin, Sastre, Doornekamp, Shermadini y Guerra, más la ayuda de Fitipaldo en defensa». «Me habría gustado que estando 10 arriba hubiéramos sido sólidos, porque así en los minutos finales habría tenido más minutos Smith y el resto de la rotación, que lo hizo bien en el segundo cuarto. Pero no fue posible porque recibimos un 0-14», se lamentó el preparador isleño, que no mostró preferencias por el posible rival de cuartos. «Al que sea debes ganarle dos partidos», concluyó.