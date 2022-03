El Lenovo termina invicto en el Sweet-16 y espera rival en cuartos de final

El Lenovo Tenerife concluye su etapa en el Sweet-16 sin conocer la derrota al vencer este miércoles al Estrasburgo por 71-66, en un encuentro que si bien parecía de poco interés, los jugadores de ambos equipos se lo tomaron muy en serio. El conjunto francés le complicó las cosas, y bastante, a los de Txus Vidorreta, que jugaron por rachas y que al final encontraron a su héroe particular. Una más de Marcelinho Huertas y un buen trabajo de los postes, especialmente Fran Guerra en los inicios del partido.

Ahora el objetivo es curar las heridas de cara al derbi canario ante el Gran Canaria y, por supuesto, esperar que es lo que depara el sorteo de cuartos de final de la Basketball Champions League (BCL), una cita a la que está invitado el Lenovo y que le permitirá conocer qué equipo le toca en la siguiente fase, que será al mejor de tres encuentros.

En el primer cuarto, la igualdad se hizo patente en todas las facetas del juego, tanto, que en ningún momento hubo diferencias que sobrepasaran los cuatro puntos, lo que indicaba inequívocamente que los dos equipos competían y querían ir a por el partido. En el Lenovo, la conexión Fran Guerra, Marce y Sasu Salin llevó la voz cantante en ataque y Joan Sastre daba la posibilidad al resto de jugadores de buscar el tiro exterior para mantener el ritmo del partido que los franceses habían elevado con algunas situaciones rápidas contra la canasta local. El trabajo del Estrasburgo primero en defensa y luego en ataque a través de Morin y Cavaliere, hizo que los visitantes sumaran las primeras ventajas a su favor. Movían rápido el balón e iban bien al rebote defensivo, lo que permitió esas primeras ventajas (11-15).

Viendo el panorama, Txus Vidorreta empezó su retahila de cambios y en este caso la apuesta le salió muy bien. Huertas, que no estaba fresco, se sentó en el banquillo y la entrada de Bruno Fitipaldo y Gio Shermadini por Guerra supuso un arreón que supieron aprovechar con un imperial 9-2 de parcial en 3 minutos (20-17). Eran momentos en los que el Lenovo empezaba a dominar el rebote y veía con claridad la canasta contraria. No obstante, los franceses eran auténticas pesadillas en ataque y Morin, Taylor y Howard les mantuvo hasta el final del cuarto (20-18) con cierta solvencia a pesar de ir por debajo.

En el segundo juego, las cosas continuaron en la misma línea, el Lenovo funcionaba a trompicones, pero seguía por delante en el marcador (28-24). No obstante el juego de los dos equipos se trabó. Los tinerfeños empezaron a perder balones ante el evidente enfado de Txus Vidorreta para evitar que el partido se convirtiera en un desazón. Tanto fue así que el Estrasburgo remonta a falta de 4,47 con un 30-32, lo que obligó al técnico vasco a pedir un tiempo muerto para parar la sangría. Eran momentos en el balón no fluía y los franceses se sentían muy cómodos porque no se cerraba el rebote y se perdían balones en ataque por la defensa asfixiante visitante.

Tras el tiempo muerto, una zona 2-3 complicó aún más el ataque tinerfeño (35-38) y nuevamente se pusieron a remolque, pero un parcial de 7-0 con Sam Smith como protagonista y Sasu Salin cerrando la primera parte dejaron al Lenovo Tenerife irse al descanso con un 42-38.

Todo estaba en el aire y el partido estaba muy vivo. No obstante en la reanudación, el Lenovo empezó mucho más entonado y primero un triple de Bruno Fitipaldo, dos puntos de Tobias Borg y otros tantos tiros libres de Gio Shermadini volvieron a poner tierra de por medio con los galos (50-42). Eran momentos en el que los aurinegros cerraban bien el rebote, defendían bien y tenían acierto en la canasta contraria, aunque en varias ocasiones renunciaron al contraataque. Fue un parcial de 8-4 que supieron aprovechar muy bien los tinerfeños.

No obstante, a falta de dos minutos, el Estrasburgo elevó su nivel en ataque ante el desespero de Vidorreta que veía como Howard y Taylor se 'comían' la ventaja poco a poco hasta llevarla al 54-51, tres puntos de diferencia a favor al final de cuarto que no dejaban respirar al cuadro local.

En el último periodo el conjunto galo apretó más en defensa, lo que obligaba a los tinerfeños a optar por malas situaciones de pase y raras elecciones en el tiro, lo que provocó que nuevamente el Lenovo estuviera por debajo en el marcador (54-58) gracias al trabajo de Udanoh y Taylor (máximo anotador del partido con 17 puntos).

Pero los franceses no contaban con la baraja marcada de los aurinegros, que no era otra que la de Marcelinho Huertas, que si bien su comienzo en el encuentro fue un tanto irregular, en este periodo emergió como un general en medio de una batalla. Y así lo demuestra su solvencia de cara a canasta porque en un minuto y medio, seis puntos de él sirvieron para empatar el encuentro (60-60) a falta de 4,08 para finalizar el choque.

Pero su 'show' continuó y sirvió para que, primero, Aaron Dornekamp con un triple y luego Fran Guerra en un dos contra dos, se pusieran con ventaja (65-63), a pesar del buen hacer de Howard, muy incisivo a lo largo de todo el partido.

A falta de dos minutos, Vidorreta decide sentar a Marce, tal vez por el cansancio acumulado. Pero el partido, sin que existiera una gran ventaja, estaba casi controlado a pesar de que a Shermadini le pitaran la cuarta falta personal a falta de 26 segundos y que Taylor metiera solo un tiro libre (67-65). La entrada nuevamente de Huertas para controlar el final dio el respiro al equipo que finalmente selló el encuentro siendo líder imbatido de su grupo en el Sweet-16 (71-66). Ahora a esperar qué depara el sorteo el próximo viernes en Bilbao, a partir de las 09:30 horas.