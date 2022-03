Txus Vidorreta ve al Lenovo Tenerife "a un 80 por ciento" de su máximo rendimiento

En franca progresión, pero todavía con margen de mejora. Pese a la gran dinámica de resultados que viene manteniendo en las últimas semanas el Lenovo Tenerife (ha ganado ocho de sus ultimos nueve partidos), su técnico Txus Vidorreta no se conforma y cree que a los suyos les falta todavía pulir algunos detalles para acercarse a la excelencia. "Estamos a un 80 por ciento, algo que está bien, y nos sentimos un poco mejor respecto a la vuelta de la ventana de diciembre", ha expuesto el preparador canarista, que ve "un tono general del equipo más óptimo", para resaltar, sobre todo que han "mejorado mucho a nivel defensivo".

"Pero nos falta algo de continuidad cuando llevamos ventaja en el marcador", advierte, eso sí, el técnico del club isleño, que vuelve a destacar de los suyos el "ser capaces de mantener un alto nivel defensivo, pero no el mismo en ataque". "Eso a veces nos penaliza, no en forma de derrotas, pero sí provocando que los partidos se compliquen un poco", argumenta el bilbaíno. "Es verdad que los resultados indican que en estos momentos estamos a un alto nivel, ya que no solo ganamos sino que lo estamos haciendo con autoridad y con diferencias importantes en muchos de los partidos que estamos jugando", añade en esta misma línea.

Cuestionado por el estado de su plantilla, y una vez recuperados sus jugadores del cansancio tras su vuelta de Lituania en "uno de los viajes mas largos de esta temporada", Vidorreta comentó que su única preocupación por el momento es Dejan Todorovic. "Está reincorporarse al equipo y empezando a hacer trabajo sin contacto. Veremos si estos días puede hacer algo con contacto, lo que será importante para ver si está en disposición de volver al equipo" en breve, expuso el técnico, que también habló en positivo de "un golpe que le dio la lata a Shermadini durante tres días", pero del que ya está recuperado.

Ya sobre su rival liguero de este domingo, el San Pablo Burgos (12:00 horas, Santiago Martín), Vidorreta advirtió de su dinámica positiva, de que se toparán con un "equipo diferente" contra el que se midieron hace dos meses y que ahora posee "dos jugadores por puesto". "Ese partido no lo jugó Tarik Phillip, y también estarán otros dos que no participaron aquel día por covid, que son Vitor Benite y Marc García, más Gamble ya plenamente integrado al equipo", dijo el preparador canarista en un análisis individualizado.

Pero lo que más receloso tiene a Vidorreta es la buena línea mostrada por los de Paco Olmos. "Sus resultados son buenos, habiendo ganado tres de sus últimos cuatro partidos, dos de ellos fuera de casa, y además en unas canchas complicadas", expresó el entrenador canarista, que da "especial valor a su victoria en Murcia", ya que "fue ante un rival que está haciendo en una gran temporada" y en un síntoma de demostración de "estar más metidos en el partido" que su rival, "un referente" que, a su entender, tratarán de esgrimir de nuevo el domingo en el Santiago Martín.