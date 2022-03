"La puerta de la ACB no la cerraré nunca"

¿Contento por la consecución del título copero?

Sí, sí. Fue un fin de semana increíble tal y como salió todo. Ha sido fantástico para el pueblo y para todo el equipo en particular.

Remontar 14 puntos en la final y lograr el galardón de MVP. Más no se puede pedir...

Sin duda. Si hubiera podido, habría firmado un partido así. Tuvimos la suerte de que la moneda salió cara tras la hazaña de remontar 14 puntos y dejar atrás las malas sensaciones con las que nos fuimos al descanso. Fue maravilloso. Ya a título personal, me alegro de haber ayudado al equipo en todo lo que pude.

El Zornotza lleva casi toda la temporada en la zona alta y ahora gana la Copa. ¿es muy pronto para hablar de ascenso?

Bueno... Ojalá este título nos sirva de trampolín e impulso para darnos esa confianza, acierto y energía que nos faltaban en los últimos partidos. Espero que sea un punto de inflexión para seguir trabajando duro y, por qué no, competir, luchar por estar ahí arriba, meternos en el playoff en una buena situación e incluso volver a llegar a la final como ocurrió el año pasado. Quizá es muy pronto, pero tenemos mucha confianza en nosotros mismos y estamos preparados para todo lo que venga.

¿Hasta qué punto la llegada de Danilo Brnovic ha ayudado al equipo; y también usted a él y él a usted?

Sí, está siendo un poco de todo. Danilo y yo llevamos bastantes años jugando juntos y nos entendemos muy bien dentro y fuera de la cancha. Es un tío que suma en todos los aspectos, delante y detrás, en el rebote, en los tiros... Aunque al principio le costó un poco adaptarse, al final, cuando se ha integrado por completo en el equipo, ha supuesto un plus para todos.

¿Satisfecho personalmente con lo que está siendo su temporada?

Sí, muy contento. Es un año de mucho aprendizaje, pero también de altibajos y algo de irregularidad, porque una temporada no es toda lineal. Por ahora estoy muy orgulloso del trabajo realizado y de todo lo que hemos logrado.

¿Qué ha cambiado de Alberto Cabrera en estos dos años en el Zornotza?

Como persona poca cosa. Como baloncestista quizá he aprendido a dosificarme un poco mejor y a jugar para mis compañeros. Aprendí muchísimo de mis entrenamientos diarios con el Canarias, y ahora estar fuera te sirve para saber gestionarte, llevar la presión de no estar cerca de los tuyos, tener que demostrar...

Y físicamente parece que también ha avanzado...

Bueno... [risas] Yo me veo todos los días en el espejo y no me lo noto tanto, pero sí es verdad que mirando fotos me doy cuenta de que he cogido algo de cuerpo y tengo algunos kilos más, lo que me permite no ser tan débil ni delicado y poder chocar con gente más fuerte que yo y aguantar todos los golpes. De todas formas, todavía me queda muchísimo por mejorar físicamente, y en ello estamos.

¿Con qué se queda, con entrenar a diario junto a jugadores como Marcelinho Huertas, o tener muchos minutos en un equipo de LEB Plata?

Las dos cosas tienen factores positivos. Jugar 25 o 30 minutos en LEB Plata me da la posibilidad de coger experiencia y rodaje, también de ganar y perder, de jugar bien o mal... Y sin duda alguna que entrenarme al lado de Marcelinho y de todos los demás como Fitipaldo, de Rodri [San Miguel], de Ferran [Bassas], de Ricardo Úriz me ha permitido aprender mucho de jugadores que nunca ponen una marcha menos y que siempre están intentando mejorar. Esa experiencia que he vivido no me la va a quitar nadie, pero ahora, jugando aquí, tengo que aprovechar todo lo aprendido y observado para ponerlo en práctica.

Sus números son más que notables. Si se confirma la tendencia hasta final de temporada, ¿se podría decir que la LEB Plata se le está quedando pequeña a Alberto Cabrera?

No, no. Eso no me gusta decirlo porque ninguna liga se te puede quedar pequeña. Solo vas mejorando, aprendiendo cosas y adaptándote. La LEB Plata me parece una competición increíble en la que cada equipo te puede ganar, y en la que no ves ningún partido fácil; todo es incertidumbre. Es una liga con un poco de magia.

Le queda todavía un año de vinculación con el Canarias. ¿Cuál es su idea?

Mi idea es escuchar lo que ellos me digan. Ellos sabrán lo que es mejor para mí, sin duda. Cuando acabe la temporada me sentaré con ellos y me dirán lo que prefieren y dónde me ven.

Debutó en ACB cuando tenía 16 años y el próximo mes de octubre cumplirá 24. ¿Cree que la puerta de la máxima categoría nacional sigue abierta?

Sí. Llevo muchos años trabajando para eso, y haber venido aquí de la mano del Canarias significa que ellos confían en mí al igual que yo confío en ellos. ¿Por qué no? Tengo mucho que aprender y mejorar, pero todavía soy joven, y esa puerta de la ACB nunca la cerraré. Ojalá algún día pueda estar ahí, con el equipo, dando la cara.

¿Quizá Sergio Rodríguez, como jugador que tuvo que emigrar y curtirse para después volver, es el mejor espejo en el que mirarse?

Sí, seguro. Tanto él como Fran [Guerra] y Álex López son referentes para mí ya que han logrado todo eso que yo estoy intentando, que es jugar en la máxima categoría y además en el equipo de la tierra. Se curraron su camino y tragaron bastante barro para llegar donde están ahora. Sin duda que son los espejos en los que mirarse.

¿Está siguiendo al Canarias?

Sí, por supuesto. Trato de no perderme ningún partido, aunque coincida a veces con mis encuentros. Año a año se van superando, tanto con el primer equipo como con la cantera. Como todos los equipos tienen sus altibajos, pero en cada partido dan la cara y en el momento de la verdad siempre dan un paso adelante. Sin duda es uno de los equipos que mejor juegan de toda la liga y espero que lleguen lo más lejos posible este año porque se lo merecen.