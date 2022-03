El Lenovo da un paso casi definitivo

Cuando se puso serio, el Lenovo Tenerife marcó diferencias. Tras una primera parte irregular y sin apenas intensidad defensiva (solo cometió cuatro faltas para llegar al intermedio con un exiguo 40-39), el cuadro lagunero puso en escena una versión más equilibrada (gracias a su garra atrás y su acierto ofensivo) para doblegar sin apuros al Falco Szombathely (87-62). Un triunfo, el cuarto en otros tantos partidos, que deja a los aurinegos con pie y medio en los cuartos de final, ronda a la que llegaran como primeros de grupo (tendrían el factor cancha a favor) con una victoria más.

La dirección de Huertas, que acabó con nueve asistencias de las 28 que repartió la escuadra lagunera, y el acierto exterior -con un 10/15 tras el intermedio (para un 16/29 en total)- resultaron factores claves. También determinante fue la labor de Kyle Wiltjer, autor de 12 puntos en el tercer acto (23 en todo el duelo), momento en el que los de Vidorreta materializaron su despegue.

Como si fuera un equipo de costumbres, el Lenovo Tenerife firmó un arranque casi calcado al realizado apenas tres días antes contra el Obradoiro. Y es que los isleños no estuvieron nada atinados desde el perímetro (erraron sus cuatro primeros tiros), y además permitieron que su rival hiciera un daño enorme en segundas opciones. Nada menos que cuatro con el saldo de ocho puntos para el cuadro húngaro a lo largo del primer cuarto. Déficit preocupante por la cantidad encajada, pero sobre todo por una alarmante falta de intensidad para evitar esas oportunidades adicionales.

También se topó el Canarias con la verticalidad de los pequeños Varadi y Somogyi (6-8), aunque entre un par de triples (Wiltjer y Doornekamp, superado ya el desacierto inicial) y algunas acciones interiores de Guerra, a los de Vidorreta les dio al menos para meterse en un intercambio de golpes (18-16). Insuficiente, eso sí, cuando el Falco siguió sacando tajada del rebote ofensivo y también penalizó, a la carrera, las esporádicas pérdidas de los locales (18-20).

Apostó el cuadro canarista, ya dentro del segundo acto, por buscar a Shermadini en la zona (22-20), pero el Falco insistió en correr cada vez que le fue posible y en dar lustre a su gran capacidad para jugar sin balón (22-26). Ahí el Lenovo volvió a recurrir a su buen hacer desde el perímetro, al oficio de Sulejmanovic (que dio solidez al rebote defensivo y también aportó delante) y a la calma en la dirección de Huertas (35-30).

Con un quinteto de tres pequeños (Huertas, Fitipaldo y Salin) y ante una zona 2-3 de su adversario, el equipo isleño firmó un parcial de 13-4 con el que dio la sensación de poder poner tierra de por medio. Pero no. Los laguneros no fueron del todo contundentes y erraron varios ataques consecutivos (Shermadini no terminó de ser regular), dando aire a un Falco que volvió a hacer gala de su gran juego sin balón (17/26 en tiros de dos) y que intentó trabar el paraguas a los laguneros, esta vez con una zona 1-3-1 (38-36).

Sin embargo, el mayor pecado de los canaristas no estuvo en el lado ajeno de la pista, sino en su displicencia defensiva. Sin la garra necesaria, el Lenovo alcanzó el descanso con solo cuatro faltas cometidas (eran tres a los 17 minutos de juego), dos en cada cuarto. Lujo inaceptable del que ya se había aprovechado el Falco a lo largo de los dos periodos, y que tuvo que su punto culminante cuando los canaristas dejaran correr a su rival por toda la pista para que Veraszto clavara, sobre la bocina, el triple (después de un 0/8 previo) para el 40-39 con el que se llegó al intermedio.

Alertado ya de forma manifiesta de la necesidad de elevar varios puntos su intensidad defensiva, la imagen del Lenovo a su regreso a la cancha fue muy distinta. Aunque eso le siguiera costando algunas canastas de segunda opción. Más intenso atrás, los aurinegros se encomendaron a uno de esos momentos tontos de Kyle Wiltjer. El canadiense aportó primero yéndose al poste, también desde el 4,60 para aprovechar una técnica al entrenador visitante, y sobre todo gracias a su mano prodigiosa desde el perímetro.

Hasta tres triples clavó el de Oregón para protagonizar un despegue en el que también ayudaron Doornekamp, Salin y Fitipaldo, este último en dos ocasiones (7/10 en el global del tercer acto) para rubricar un estirón de 24-9 para el 66-50. Ya mucho más reconocible en los dos lados de la cancha, el Canarias comenzó a gustarse, en especial en circulación del balón, con 21 asistencias en los tres primeros periodos, nueve de ellas protagonizadas por Huertas.

Amagó el Falco con una pequeña reacción (66-54, 31'), pero el Canarias reeditó la fluidez de los minutos anteriores para dejar sentenciada la contienda (73-54 tras mate de Guerra) en unos minutos finales que solo sirvieron para hacer cada vez mayor la diferencia y el ambiente festivo. Tanto en el Canarias, que celebra a lo grande su partido 100 en la BCL; también en jugadores como Sean Smith (que tuvo unos minutos en el epílogo) y Mark Ivankovic (que pudo debutar); e igualmente en la grada, que disfrutó con una gran segunda mitad sobresaliente de los suyos.