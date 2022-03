Doornekamp dice que el estilo de juego le ha condicionado

El jugador del Lenovo Tenerife Aaron Doornekamp aseguró ayer que el cambio de estilo de juego del equipo ha influido en su rendimiento en ataque y su falta de acierto desde el exterior que siempre le ha distinguido. Sobre ello, el ala-pivot reconoce que tiene que «mejorar» en distintos aspectos del juego para poder volver a ser uno de los hombres con más peligro de cara a la canasta contraria que tiene el equipo aurinegro.

«Soy consciente de que debo mejorar varias cosas en los últimos tres meses en los que se ha cambiado el estilo de juego del equipo, que se ha centrado más en la defensa, sobre todo en el rebote y luego algo más duro en todos los aspectos defensivos», apuntó el neerlandés.

«Ese es el estilo que ha imperado en este último periodo de tiempo, pero sé que tengo que mejorar mucho más», resaltando que «he aprovechado en las ventanas FIBApara trabajar y mejorar varios aspectos y en recuperar la confianza que me ha faltado en el tiro».

Por otra parte, Aaron no quiso abrir un debate sobre si prefiere jugar de alero puro o de ala-pivot, cerrando el debate explicando que «en donde mejor me siento es en la cancha; es en donde me ponga Txus (Vidorreta). En donde me diga que juegue jugaré».

«Es verdad que en el baloncesto actual ha cambiado su estilo. Hoy en día el ‘4’ tiene más movilidad, es mucho más tirador que antes, en el que se jugaba mucho más al poste. Pero en el equipo que ha construido Txus Vidorreta estaré tanto en el ‘4’ como en el ‘3’, dependiendo de qué me necesite», afirmó.

Con respecto al próximo rival, el Obradoiro Monbus (decimocuarto en la tabla con 7 victorias y 14 derrotas), Doornekamp puso en evidencia las dificultades de vencer a este equipo, sobre todo porque «ellos juegan en casa muy bien y han ganado muchos partidos allí. Últimamente han mejorado bastante, especialmente con el acierto de Thomas Scrubbs, que está anotando mucho en los últimos meses».

El jugador con pasaporte neerlandés advirtió de que el conjunto gallego «viene mejorando partido a partido y juegan de una forma un poco diferente al resto de equipos de la ACB, sobre todo porque mueven muy rápido el balón de lado a lado».

Aaron Doonekamp puso en valor de que por fin el pabellón Santiago Martín esté libre de restricciones en cuanto a las entradas de público se refiere: «Es increíble poder contar por fin con el 100% del aforo, sobre todo porque tenemos una gran afición», dijo el jugador para añadir que se trata de una gran ventaja «porque incrementa las posibilidades de victoria del grupo y la propia motivación de los jugadores para poder ganar».

El espigado ala-pivot se refirió, además, a las ventanas FIBA de las que reconoció que no le gustan, ya que «es un problema que pasa siempre y que no creo que sea bueno. He seguido trabajando como si no existieran».

Por último, en cuanto al calendario apretado, Doornekamp dijo que «ya estamos acostumbrados a jugar más partidos que a tener entrenamientos, pero para mí es mucho mejor estar así que estar todo el día entrenando».