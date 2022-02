Lipasi se presenta a lo grande

Esta pasada semana, en Granada, Babel dejó su verdadera carta de presentación. Lo hizo con un torneo en el que fue de menos a más, liderando a su equipo en semifinales (23 puntos y 31 rebotes) y abusando, en la lucha por el título, de los interiores del Real Madrid. Sus 32 puntos y 31 rebotes para 57 de valoración, no fueron suficientes para que el conjunto aurinegro tumbara al cuadro blanco; pero sí dieron de sobra para que el nombre y la figura de Lipasi hayan quedados ya en la retina de muchos como la nueva sensación de la base en España.

Nacido en Kinsasa hace 13 años, la llegada de Babel al CB Canarias es fruto de los acuerdos de colaboración que el club aurinegro posee con varios ojeadores en África. Así aterrizaron previamente casi una decena de niños de ese continente. A él, concretamente, lo captan en el SKA Basketball Camp, un campus llevado a cabo en la capital del Congo y en el que Lipasi llamó la atención. Tras llegar a un acuerdo con su club, el Opportunidade Equipe, el chico viaja a Tenerife gracias a un programa de beca de estudios promovida por la entidad aurinegra.

Llegó Lipasi a la Isla apenas una semana antes de la fase previa de la Minicopa. Lógico que anduviera perdido en L’Alquería. Sin embargo, la impresión inicial que se llevaron en el CB Canarias con él ya fue especial. «Es el primer chico que viene de África con un idioma extra», explica Jou Costa, director de cantera de la entidad lagunera. Y es que Babel no solo habla francés –el dialecto usado en su país–, sino que también se comunica perfectamente en inglés. «Me dice que se interesó por sí solo, que empezó a leer y ha acabado hablándolo», explica el responsable técnico canarista, que incluso reconoce que, hoy en día, ya se dirige al chico «solo en español». «A él le cuesta más hablarlo, pero lo entiende», añade.

Dato revelador, para los técnicos canaristas, del diamante en bruto con el que han dado gracias a «una gran inteligencia» trasladada también a la cancha. Un talante reflejado igualmente «en la educación que muestra» en el trato diario y en sus jornadas académicas. Así lo admite Luca Villena, su técnico habitual –se suele ejercitar con el equipo cadete– y a la vez tutor legal. «Se ha integrado muy bien, avanza muy rápido y está aprobando las asignaturas; los profesores están encantados con él», explica la misma fuente en relación a su rendimiento estudiantil en el IES Profesor Martín Miranda.

Y claro, con esa predisposición de serie las mejoras se ven también dentro de la pista. Pero lejos de progresar de forma pausada –empezó a jugar al basket hace cuatro años–, los avances de Lipasi son gigantescos, como sus brazos. «Coge los conceptos muy rápidos, cuando se le explica algo lo aprende, y si tiene dudas, pregunta», apunta Villena. «Desde el primer día las correcciones que le haces en el aspecto individual las entiende a la primera... y las ejecuta casi a la primera», destaca por su parte Juanki Rivero, el técnico encargado de hacer trabajo específico con el congoleño.

«Este tipo de perfil se hace muy agradecido de entrenar, ya que además puedes modelarlo de muchas maneras», comenta Rivero, que con Babel se atreve incluso a «corregirle cosas algo más complicadas que con otros sería imposible». Y quizá porque lleva solo dos meses en Tenerife, tal vez porque ha visto en la del Canarias una ocasión para labrarse un camino, o simplemente porque la ambición la lleva en la sangre, Lipasi parece dispuesto a comerse el mundo. «Hacer tecnificación cada día es bastante duro, y lo normal es tener altibajos a lo largo de la temporada. Babel, por ahora no los ha tenido», relata Juanki a modo de ejemplo.

Esta progresión mostrada en apenas unas semanas y el hecho de que le sacara una cabeza a la mayoría de rivales, ha provocado que la impronta de Babel en la Minicopa fuera tremenda. Superioridad evidenciada, sobre todo, en los dos tableros, con 31 rebotes de media entre semifinales y final. La percepción de un futuro jugador dominante cerca del aro es, sin embargo, totalmente errónea. Y es que en el Canarias ven a Lipasi «como un futuro cuatro abierto e incluso un tres gracias a que es muy móvil y coordinado». Así lo vaticina Costa. «Maneja muy bien el balón y tiene muy buena mecánica de tiro», comenta sobre alguna de sus cualidades, si bien admite que aún hoy, «cuando trabaja contra los cadetes sufre, le cuesta todavía chocar contra ellos y defender los 1x1 porque su físico no se ha desarrollado».

Una momentánea deficiencia física que Babel trata de suplir con aplicación e inteligencia. «Con los cadetes la carga táctica es un poquito mayor, pero él lo coge todo rapidísimo», señala Costa. De su evolución a posiciones exteriores tampoco tienen duda los técnicos que trabajan con él día a día. «Creemos que es un jugador al cuatro abierto o incluso al tres», comenta en la misma línea Villena sobre un trabajo centrado en «tratar de que amenace con el tiro exterior, que juegue con las ventajas al poste bajo y que, si es necesario, eche el balón al suelo». «Es un jugador con talento y a eso le añade atención y una gran calidad como persona», ratifica Rivero. Solo el tiempo dirá si Babel explota o, como tantos otros, se queda por el camino.

«No hay suspicacias con su edad»

Como suele suceder con la mayoría de los africanos que destacan en la base, la presencia de Babel Lipasi en el CB Canarias puede levantar ciertas suspicacias. «En este caso han sido muy pocas, aunque hay algunas páginas que ya es tradición que lo hagan con todos los que vienen de África. Con Babel creo que es evidente, porque su físico no invita a pensar que es un jugador mayor», señala Jou Costa. «Tenemos la conciencia tranquila porque hacemos las cosas con el mayor rigor posible. En el caso de Babel es evidente de que tiene la edad, estamos seguros cien por cien, no solo por temas de papeles, sino conociéndolo y viéndolo. Aventurarse a decir otra cosa me parece un disparate», insiste el director deportivo canarista.