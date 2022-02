Hernández: «Cuando el sorteo se haga de otra manera, los demás equipos tendremos opciones de jugar finales»

¿Qué balance hace de la Copa del Rey 2022 del CB Canarias?

Un año más debe de ser magnífico. Teniendo en cuenta que no hay posibilidad de dar la sorpresa, al final caes contra quien debes caer. El Real Madrid estuvo muy bien. Y ya en la Minicopa, tener incluso opciones de ganarla... Las sensaciones deben ser buenas y, sabiendo quiénes somos, el éxito es rotundo.

¿Son intocables Barça y Real Madrid?

Creo que están muy por encima de los demás a nivel físico y de talento. Y esa profundidad de banquillo y calidad te la da el presupuesto. El Murcia también lo intentó, pero le fue imposible. Cuando algún día el sorteo se haga de otra manera entonces los demás equipos sí tendremos opciones de jugar finales, pero con este sistema de cabezas de serie se prima a los equipos de mayores presupuestos.

Con seis participaciones seguidas y cuatro semifinales en cinco años, ¿se puede decir que el Canarias está en un segundo escalón justo a continuación de Barça y Real Madrid?

A nivel deportivo no cabe duda. Lo hemos demostrado, tanto en la Copa como en la Liga. A esas seis presencias seguidas solo ha llegado el Valencia, y a las cuatro semifinales únicaamente los dos grandes. Pero eso no debe confundirnos ni nublarnos la vista de saber quiénes somos para seguir mejorando en lo que podamos, y cuando no estemos aquí acordarnos de lo que hemos realizado estos años.

Recordaba el sábado Vidorreta que el Canarias ha jugado cuatro semifinales seguidas, entre Copa, Liga y Supercopa, por méritos deportivos. ¿Se puede soñar con alguna final más pronto que tarde?

Creo que estos formatos se puede decir que están hechos para que eso no ocurra. Para optar a dar una sorpresa así habría que subir muchos millones nuestro presupuesto. Lo más que podemos aspirar es lo que ya hemos hecho, que no es poco. Que hay clubes con más presupuesto y obligaciones, como Valencia, Baskonia, Unicaja y Gran Canaria, a los que hemos superado a nivel deportivo. Dar el otro salto es casi un milagro.

¿Eso significa que han tocado techo?

A nivel deportivo será complicado. Todavía a un solo partido habría alguna opción, pero ya en un playoff a cinco...Nuestro objetivo es seguir compitiendo, asentarnos un poco más en la categoría sin tener que coquetear con el descenso, y ojalá repetir actuaciones como las de los tres últimos años: éramos cuartos en la liga regular hasta que se paró por la pandemia, el curso pasado fuimos terceros y ahora estamos quintos. Creo que eso está a la altura de muy pocos.

En el CB Canarias han aprovechado varias ediciones anteriores de la Copa para acelerar renovaciones o encarrilar fichajes. ¿Han repetido proceder en Granada?

Lo único que puedo decir es que Aniano [Cabrera] no ha dejado de trabajar, reuniéndose con los agentes de los jugadores actuales, y también mirando cosas de cara al futuro. Atar, atar a estas alturas, pocas cosas puedes hacer, pero sí hablar mucho, sobre todo de los jugadores que ya están con nosotros. La Copa es un escaparate para trabajar y no para hacer turismo.

Ahora que ha salido el debate de una gran infraestructura deportiva, ¿seguimos soñando con jugar una Copa del Rey en Tenerife o es algo de lo que debemos olvidarnos durante muchos años más?

Cuando las instituciones se pongan de acuerdo y construyan una pabellón multifuncional y que tenga una capacidad de al menos 10.000 personas, seguro que sí. No tengo ninguna duda de que según se esté inaugurando ese recinto, tendremos Copa en Tenerife. Hay cierta promesa de la ACB, porque hay un trabajo de fondo, y porque ellos saben lo bien que se organizan las cosas en Tenerife y las excelencias de la Isla.

El próximo partido en casa del Lenovo será el 6 de marzo contra el Obradoiro. El primero de toda la temporada en la que podrá entrar al Santiago Martín todo su aforo. ¿Contento?

Sí. Ya estamos trabajando para hacerle ver a la gente que no habrá peligro siempre y cuando se cumplan las medidas pertinentes, como estar con la mascarilla. Todos los abonados que tenemos podrán venir sin problema y haremos todo lo posible quitarle ese miedo a la gente, que se retome la costumbre de acudir al pabellón, y hacerles ver lo importante que es estar arropados y con las gradas llenas porque puede acabar siendo otro año bonito.

Para la Liga Endesa por la Ventana FIBA y más de la mitad de los jugadores se marchan con sus respectivas selecciones. ¿Miedo por tener que pagar de nuevo uno de los peajes más caros?

Son muchísimos jugadores convocados, sí, y la verdad que después de cada Ventana sufrimos. El Valencia y nosotros somos los más perjudicados, cuando los equipos no Euroliga no sufren ningún daño. No hay nada escrito, pero no se llama a nadie de esa competición. Hablamos de intentar dar ese saltito para poder competir contra los más grandes, y resulta que esos conjuntos más poderosos gozan de privilegios como este. Es un problema porque estamos hablando de más partidos, viajes muchas veces complicados... Habrá que cruzar los dedos para que no se repita lo de otras ocasiones en las que algunos jugadores llegaron tocados o lesionados. En algún momento la FIBA se tendrá que dar cuenta de que esto no es nada bueno para las competiciones domésticas.

Con lo que queda por delante, ¿el objetivo es entrar en playoff de Liga Endesa y jugar la Final Four de la BCL?

Más que objetivo lo calificaría como una ilusión y un deseo. No queremos ponernos ese tipo de deseos porque después, si no los alcanzamos, las frustraciones son malas de digerir. Lo idea es seguir compitiendo, ir partido a partido, seguir en esta línea, y respetando a los rivales porque habrá muchos aspirantes. Evidentemente, ojalá que podamos estar entre los ocho primeros al término de la fase regular y jugar playoff.

¿Y estar en la Final Four de Bilbao no será quitarse una espinita de las dos Final Eigth anteriores?

Bueno, nos queda esa frustración de no haber pasado a semifinales. Ahora estamos muy bien situados en el Grupo y quizá ganando uno más nos dé para ser primeros y luego tratar de hacer valer el factor cancha en los cuartos. Ojalá podamos estar en esa Final a Cuatro, aunque dentro de ella cualquiera de los clasificados puede ganar.

¿Le gusta Bilbao como enclave para esa Final Four?

Me gusta, como Granada, porque es un lugar neutral; y porque Bilbao es una buena cancha y una gran ciudad. Estoy satisfecho con la elección de la BCL.