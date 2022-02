A desbloquear el siguiente nivel

Desde hace casi cinco años no gana el CB Canarias al Real Madrid. Si lo hace hoy no solo acabará con una larga racha sino que añadirá a su palmarés un hito histórico.

«Pienso que este es el momento para buscar nuestra final, con todo el corazón y toda la mente». Esa fue la breve pero directa frase con la que el jueves se dirigió a sus jugadores Txus Vidorreta en el vestuario del Palacio de los Deportes de Granada. Discurso motivacional con el fin de terminar de impulsar a sus jugadores hasta el que sería su primer partido por un título a nivel nacional.

En estos dos últimos años se ha quedado el Canarias a las puertas de una final en varias ocasiones. La rozó hace justo un año frente a su rival de hoy, el Real Madrid, al que tuvo contra las cuerdas antes del descanso (llegó a ir ganando de 18); también tuteó al Barça en la semifinal de la Liga Endesa en un tercer y definitivo encuentro que solo se decidió en el epílogo; y volvió a tocar la gloria con la yema de los dedos –y de nuevo con el cuadro blanco delante– el pasado septiembre con motivo de la Supercopa celebrada en el Santiago Martín (72-70).

En todas ellas se les resistió al equipo canarista ese paso definitivo. «Creo que hemos merecido ganarles dos veces, una de Copa y la otra de Supercopa», dijo ayer Vidorreta sobre esta sensación agridulce de luchar «contra un equipo que maneja un presupuesto de 44 millones» frente a otro que no llega a siete. «Si lo merecemos mañana [por hoy] ya me doy por satisfecho», añadió el técnico. Pero no, Txus realmente quiere más. Y ese más significa desbloquear un nivel que esconde una doble recompensa.

Hace casi cinco años que el Lenovo Tenerife no hace que el Real Madrid hinque la rodilla. Sucedió el 4 de marzo de 2017 gracias al 75-64 logrado en el Santiago Martín en un duelo en el que brilló Aaron Doornekamp (17 puntos). Desde ahí, todos los duelos entre aurinegros y blancos se han decantado en favor de los de Pablo Laso. Un total de 14. De ellos, ocho han sido en la liga regular de la ACB y dos más en playoff, mientras que un par de duelos más pertenecen a las dos Supercopas de Tenerife, para completar la lista con otras dos sufridas en las Copas de 2018 y 2021. Hoy, al Canarias le toca desbloquear el siguiente nivel... y hacer historia.