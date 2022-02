Se mostró ayer satisfecho Vidorreta por el sufrido triunfo de los suyos después de «un extraordinario partido a nivel defensivo, casi los 40 minutos». Sí reconoció el técnico del Lenovo «algunos problemas en el último cuarto, sobre cuando el equipo vio que atascado en ataque y dejó de defender, pero en todo lo demás ese trabajo atrás ha sido muy bueno y extenuante». «Tras 25 minutos muy sólidos en ataque, el partido se nos ha hecho largo, fallando tiros abiertos mostrando debilidad, por lo que el rival ha seguido creyendo. Nos ha faltado un poco de control, pero cuando todo parecía peor el equipo volvió a demostrar carácter y experiencia para pelear a tope. Hemos ganado con apuros pero con justicia», expresó a modo de resumen el bilbaíno.

Admitió también Vidorreta que «al no tener el director de juego al cien por cien se producen más desequlibrios» y puso como ejemplo que los suyos «corrieron a destiempo buscando canastas rápidas», pero enseguida destacó que «pese a no haber brillado en ataque, sí estuvo muy sólido en defensa». «Dejar en esos niveles al Joventut, un equipo muy alegre y un gran juego ofensivo significa que el equipo ha trabajado muy duro».

Sobre la ausencia de Fitipaldo, Vidorreta no se mostró muy optimista ante la recaída de la lesión sufrida por su base, del que dijo que «nunca hubo una opción de que pudiera destar disponible», si bien descartó «cualquier lesión grave» pese a que «la zona de su espalda está muy dolorida». «A ver si en estas 48 horas se puede recuperar, porque en este partido le hemos echado de menos, pero también hay que alabar el gran trabajo que ha hecho Tobias, algo que no es la primera vez que sucede», dijo el técnico canarista, que admitió jugar un poco al despiste «y no hacer una gran declaración de su baja para que no fueran todavía más agresivos a por Marce; había que protegerse un poco».

Cuestionado por el apoyo recibido desde la grada, el técnico canarista admitió sentirse «muy arropados» dentro de «un gran ambiente» en el que se vivió el partido. «Cuando el equipo necesitaba el ánimo lo ha tenido. Muchas gracias porque esto es por ello. Y gracias a ellos vamos a jugar nuestra tercera semifinal en solo cuatro años», especificó en ese sentido.