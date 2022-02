Tras el aperitivo, el Lenovo quiere la primera ronda

Sana costumbre a estas alturas del año la que se ha empeñado en adquirir el Lenovo Tenerife, fiel desde hace ya seis temporadas a la cita con la Copa del Rey. Un torneo reservado para la alta estirpe (solo Real Madrid, Barcelona y Valencia también han hecho pleno de presencias desde 2017) de la ACB y en el que el cuadro aurinegro tratará de escribir, este jueves (17:30 horas) otra página brillante. Un nuevo capítulo en letras de oro que pasa por el que sería su cuarto pase a semifinales. Un camino abordable toda vez que el sorteo de cruces deparó que los isleños evitaran de entrada a Real Madrid y Barcelona. En esa intención de darle más brillantez a su más reciente historia, los de Txus Vidorreta deben vencer al Joventut, un rival al que -a modo de aperitivo- ya tumbaron hace cinco días en Barcelona. Si en el Olimpic los aurinegros dejaron su impronta doblegando a un adversario directo y además recuperándole el average partícular, otro triunfo en los cuartos del torneo del KO contra la Penya tendría, si cabe, mayor enjundia.

No han dejado de repetir los protagonistas de ambos conjuntos que el de la tarde del jueves apunta a ser un duelo de matices muy diferentes al vivido el fin de semana. Y argumentos para ello tienen, toda vez que se antoja muy complicado que ni Joventut ni Canarias reediten un tanteador tan pobre como el de la primera mitad de Badalona: 29-27. Una supuesta producción ofensiva mayor en la que mucho tendrá que ver la mejora en el tiro exterior de los verdinegros, que el sábado se quedaron en un 3/22 desde más allá del 6,75. El hipotético plus de los de Carles Duran también obligará a que los canaristas se muevan en sus mejores prestaciones desde el arco. Seguramente no le baste con su 7/25 del compromiso liguero.

Lo que también tratará el Lenovo de mantener inalterable respecto a su duelo más reciente es su hoja de servicio en el rebote. Una batalla ganada por los de Vidorreta (41 a 32), gracias en buena medida a que solo permitieron nueve rechaces ofensivos de su rival, que no logró anotar ni un solo punto tras ninguna de estas segundas opciones. Hemorragia habitual en este Canarias y que de taponarse nuevamente allanaría la clasificación aurinegra para semis.

Precisamente mucho de lo que acabe ocurriendo debajo de los aros será consecuencia de lo que hagan Gio Shermadini y Ante Tomic. El georgiano y el croata (pese a una mayor valoración del segundo) acabaron el sábado en empate técnico. Vital también para el Lenovo tratar de disminuir la producción del pívot de Dubrovnik.

La gran incógnita sobre el Canarias en las horas previas al cruce de cuartos se cierne sobre Bruno Fitipaldo. El uruguayo es seria duda tras haberse resentido en el Olimpic de la lesión de espalda que ya le obligó a retirarse de la cancha en el duelo contra el Rytas Vilnius. Su no concurso -o participación de forma limitada- obligaría a un nuevo sobreesfuerzo por parte de Huertas, que tendría como alternativa para poder descansar a Joan Sastre, cuyas labores previas en el puesto de uno han sido tan sencillas como eficaces.

El que sí parece que estará en la Penya es Vladimir Brodziansky. El interior se ha perdido los últimos partidos por un esguince de tobillo, pero todo apunta a su regreso. Una presencia que exigirá mucho más a los canaristas en el puesto de cuatro, toda vez que el eslovaco no solo aporta cerca del aro sino que se convierte también en seria amenaza desde el perímetro. Será otro de los factores a controlar por el Canarias en su propósito de llevar el duelo al mismo desenlace de hace cinco días, y extender así, a las semifinales, esa fidelidad copera de los últimos cursos.